Μαρούσι - Κολοσσός: Τρομερό σκηνικό με Άκιν, έπαιζε κρατώντας το παπούτσι στο χέρι του, δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια το δεύτερου δεκαλέπτου του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ο παίκτης των Ροδιτών βρέθηκε να παίζει με... ένα παπούτσι.Συγκεκριμένα προσπάθησε να σκοράρει ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Αμαρουσίου, αλλά γλίστρισε με αποτέλεσμα να του βγει το παπούτσι!Δείτε το σκηνικό:Παρόλα δεν... πτοήθηκε καθώς επέστρεψε τρέχοντας στην άμυνα μόνο με την κάλτσα και κρατώντας το παπούτσι στο χέρι του.