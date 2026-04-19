Μαρούσι - Κολοσσός: Τρομερό σκηνικό με Άκιν, έπαιζε κρατώντας το παπούτσι στο χέρι του, δείτε βίντεο
Ο Νταν Άκιν είχε ένα απρόοπτο στο ματς μεταξύ Αμαρουσίου-Κολοσσού καθώς αναγκάστηκε να παίξει για μερικά δευτερόλεπτα χωρίς παπούτσι

Κατά τη διάρκεια το δεύτερου δεκαλέπτου του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ο παίκτης των Ροδιτών βρέθηκε να παίζει με... ένα παπούτσι.

Συγκεκριμένα προσπάθησε να σκοράρει ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Αμαρουσίου, αλλά γλίστρισε με αποτέλεσμα να του βγει το παπούτσι!

Δείτε το σκηνικό:

Παρόλα δεν... πτοήθηκε καθώς επέστρεψε τρέχοντας στην άμυνα μόνο με την κάλτσα και κρατώντας το παπούτσι στο χέρι του.

