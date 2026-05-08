Θεσσαλονίκη: 40χρονος μπήκε οπλισμένος σε ίντερνετ καφέ και έψαχνε την πρώην σύντροφό του
Η  34χρονη εργάζεται στο κατάστημα, αλλά εκείνη τη στιγμή απουσίασε - Είχε πάνω του δύο πιστόλια και 878 ευρώ

Συνελήφθη 40χρονος που πήγε με πιστόλι σε ίντερνετ καφέ της Θεσσαλονίκης και έψαχνε την πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05.00 τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, αποπειράθηκε να μπει με την απειλή πιστολιού σε ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Τούμπας, όπου εργάζεται η 34χρονη πρώην σύντροφός του, η οποία ωστόσο απουσίαζε από το κατάστημα.

Όταν ο κατηγορούμενος αποχώρησε οι άνθρωποι της επιχείρησης ειδοποίησαν την αστυνομία και άμεσα ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν να κινείται με το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Νεάπολης και προχώρησαν στη σύλληψη του παρά το γεγονός ότι αντιστάθηκε.

Σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και το χρηματικό ποσό των 878 ευρώ.

Με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, για αντίσταση και απόπειρα σωματικής βλάβης, θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
