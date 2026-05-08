Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη Βαλένθια με στόχο να τελειώσει τη σειρά

Ο Παναθηναϊκός
ρίχνεται στη μάχη του Game 4 απέναντι στη Βαλένθια, με σκοπό να γίνει η τρίτη ομάδα που παίρνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Οι Πράσινοι υποδέχονται τη Βαλένθια στο «T-Center», με μόνο στόχο τη νίκη, η οποία θα «τελειώσει» τη σειρά και θα στείλει τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου τον περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης.
Στο Κάουνας, η Ζάλγκιρις, μετά την απίθανη ανατροπή της στο τρίτο ματς με τη Φενέρ, υποδέχεται ξανά τους πρωταθλητές Ευρώπης (8/5, 20:00), θέλοντας να κάνει το 2-2 και να παίξει τα ρέστα της στην Πόλη.
Ολυμπιακός-Μονακό 3-0
Game 1: Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70
Game 2: Ολυμπιακός - Μονακό 94-64
Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός 82-105
Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69
Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87
Βαλένθια-Παναθηναϊκός 1-2
Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68
Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107