Λίνεκερ για Κριστιάνο Ρονάλντο: «Με έκανε unfollow επειδή είπα ότι ο Μέσι είναι καλύτερος», βίντεο
Ο Άγγλος θρύλος του ποδοσφαίρου ανέφερε στο podcast του «The rest is football» το προσωπικό του beef με τον Πορτογάλο σταρ

Μία νέα κόντρα φαίνεται να γεννιέται στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πρωταγωνιστές τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Γκάρι Λίνεκερ και... τρίτο πρόσωπο τον Λιονέλ Μέσι.

Ο άλλοτε άσος των Λέστερ, Μπαρτσελόνα και Τότεναμ, που πλέον εργάζεται ως σχολιαστής τα τελευταία χρόνια, αποκάλυψε πως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εκνευρίστηκε με μια άποψή του.

Συγκεκριμένα, ο 65χρονος εξήγησε ότι ο CR7 τον έκανε unfollow στο Instagram, μετά την απάντησή του στο... αιώνιο ερώτημα «Μέσι ή Κρστιάνο;». Ο Λίνεκερ είπε πως προτιμάει τον Αργεντίνο, και ο Κριστιάνο μάλλον χαλάστηκε από αυτό το σχόλιο.

Έτσι, ο Άγγλος σχολιαστής ανέφερε στο podcast «The rest is football» πως ο Πορτογάλος δεν τον συμπαθεί ιδιαίτερα πλέον και σταμάτησε να τον ακολουθεί, κάτι που ωστόσο δεν τον... επηρεάζει ιδιαίτερα.


«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν με συμπαθεί ιδιαίτερα. Δεν τον αναστάτωσα με τίποτα από όσα είπα γι' αυτόν. Απλώς είμαι ειλικρινής και νομίζω ότι ο Μέσι είναι, συνολικά, καλύτερος ποδοσφαιριστής.

Σταμάτησε να με ακολουθεί στο Instagram. Θα το ξεπεράσω», είπε αστειευόμενος και πρόσθεσε: «Πάντα θα μου αρέσει ο Ρονάλντο. Τον έχω δει να παίζει πολλές φορές. Ξέρω ότι είναι λίγο ενοχλημένος μαζί μου, αλλά δεν πειράζει».

Best of Network

Δείτε Επίσης