Μπαρτζώκας: Λένε πως η πιο ταλαντούχα ομάδα κερδίζει την Euroleague, εμείς πρέπει να μείνουμε στη φιλοσοφία μας
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για την πρωτιά στη Euroleague και την συνέχεια του Ολυμπιακού στη διοργάνωση
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 85-76 της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ και τερμάτισε στην 1η θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague.
Μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την σημασία της πρωτιάς αλλά και τη συνέχεια του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
Για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο: «Αισθάνομαι εξαιρετικά. Είναι μια διαδικασία πολλών μηνών, δύσκολων και μεγάλων στιγμών. Η ομάδα μας δείχνει σταθερότητα. Τα τελευταία τρία χρόνια ήμασταν πρώτοι. Δεν μιλάω για εμένα, αλλά για την τεχνογνωσία που έχει αυτός ο σύλλογος. Είμαι ευγνώμων στους φιλάθλους μας, οι οποίοι μας στήριξαν παντού όπου και αν παίξαμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς».
Για τα επιτεύγματα της ομάδας: «Πως μπορεί να γίνει αυτό πράξη στα Playoffs. Έχουμε τον Τάιλερ, έχουμε τον Φουρνιέ, έχουμε και άλλους παίκτες οι οποίοι υποστηρίζουν τους σκόρερ μας, έχουμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, έχουμε τον Μόντε Μόρις εκτός, τον Νιλικίνα εκτός, το ρόστερ μας είναι εξαιρετικό και γεμάτο όλα είναι θέμα χημείας. Λένε πως η πιο ταλαντούχα ομάδα κερδίζει την EuroLeague. Εμείς πρέπει να μείνουμε στη φιλοσοφία μας, ένα παιχνίδι τη φορά και να προετοιμάσουμε τα παιχνίδια που θα έρθουν».
