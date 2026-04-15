Ρεάλ Μαδρίτης: Για πρώτη φορά χωρίς Ισπανό παίκτη στην ενδεκάδα, δείτε φωτογραφίες
Ο Αρμπελόα δεν συμπεριέλαβε ούτε έναν Ισπανό παίκτη στην ενδεκάδα της Ρεάλ απέναντι στη Μπάγερν, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Champions League
Πρωτοφανή πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ενδεκάδα της Βασίλισσας δεν είχε ούτε ένα Ισπανό παίκτη απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου για τη ρεβάνς των προημιτελικών, κάτι που δεν συνέβη ποτέ ξανά στην ιστορία της στον θεσμό.
Ο Άλβαρο Αρμπελόα δε χρησιμοποίησε κανέναν γηγενή παίκτη στην αρχική σύνθεση των Λος Μπλάνκος! Μην ψάξετε στα αρχεία σας... Είναι κάτι που λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στην μακροχρόνια ιστορία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Κι όμως! Οι Μερένχες διεκδικούν σήμερα την πρόκριση στους «4» και το βασικό τους σχήμα δεν έχει ούτε έναν παίκτη από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου!
Η πολυνίκης του θεσμού διαχρονικά βασιζόταν στα εγχώρια σπλάχνα της, με τα οποία μεγαλούργησε και έφτασε στο σημείο να μετρά 15 κατακτήσεις, με τους Ισπανούς παίκτες να είναι πάντοτε πυλώνες.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2026
🆚 @FCBayernES pic.twitter.com/0bwFtzk5zq
Και για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι:
0 - For the first time in their UEFA @ChampionsLeague history, @realmadriden have named a starting XI without a single Spanish player. Unpublished. pic.twitter.com/pprsxIeXkp— OptaJose (@OptaJose) April 15, 2026
Λούνιν (Ουκρανός)
Αλεξάντερ-Άρνολντ (Άγγλος)
Μιλιτάο (Βραζιλιάνος)
Ρούντιγκερ (Γερμανός)
Μεντί (Γάλλος)
Μπραχίμ (Μαροκινός)
Μπέλιγχαμ (Άγγλος)
Βαλβέρδε (Αργεντίνος)
Γκιουλέρ (Τούρκος)
Εμπαπέ (Γάλλος)
Βινίσιους (Βραζιλιάνος)
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
