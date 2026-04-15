Ρεάλ Μαδρίτης: Για πρώτη φορά χωρίς Ισπανό παίκτη στην ενδεκάδα, δείτε φωτογραφίες
Ο Αρμπελόα δεν συμπεριέλαβε ούτε έναν Ισπανό παίκτη στην ενδεκάδα της Ρεάλ απέναντι στη Μπάγερν, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Champions League

Πρωτοφανή πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ενδεκάδα της Βασίλισσας δεν είχε ούτε ένα Ισπανό παίκτη απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου για τη ρεβάνς των προημιτελικών, κάτι που δεν συνέβη ποτέ ξανά στην ιστορία της στον θεσμό.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα δε χρησιμοποίησε κανέναν γηγενή παίκτη στην αρχική σύνθεση των Λος Μπλάνκος! Μην ψάξετε στα αρχεία σας... Είναι κάτι που λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στην μακροχρόνια ιστορία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η πολυνίκης του θεσμού διαχρονικά βασιζόταν στα εγχώρια σπλάχνα της, με τα οποία μεγαλούργησε και έφτασε στο σημείο να μετρά 15 κατακτήσεις, με τους Ισπανούς παίκτες να είναι πάντοτε πυλώνες.

Κι όμως! Οι Μερένχες διεκδικούν σήμερα την πρόκριση στους «4» και το βασικό τους σχήμα δεν έχει ούτε έναν παίκτη από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου!

Και για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι:

Λούνιν (Ουκρανός)
Αλεξάντερ-Άρνολντ (Άγγλος)
Μιλιτάο (Βραζιλιάνος)
Ρούντιγκερ (Γερμανός)
Μεντί (Γάλλος)
Μπραχίμ (Μαροκινός)
Μπέλιγχαμ (Άγγλος)
Βαλβέρδε (Αργεντίνος)
Γκιουλέρ (Τούρκος)
Εμπαπέ (Γάλλος)
Βινίσιους (Βραζιλιάνος)
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

