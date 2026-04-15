Ντιέγκο Σιμεόνε: Η κίνηση που εξόργισε του οπαδούς της Μπαρτσελόνα μετά την πρόκριση της Ατλέτικο στους 4 του Champions League
O «Τσόλο» έστειλε για... ύπνο τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα

Η Ατλέτικο Μαδρίτης χθες υπέστη μία «γλυκιά» ήττα, καθώς έχασε με 1-2 στο Μετροπολιτάνο από τη Μπαρτσελόνα, όμως το 0-2 στο Καμπ Νου της περασμένης εβδομάδας ήταν αρκετό για να σφραγίσουν οι «ροχιμπλάνκος» το εισιτήριο τους για τα ημιτελικά του Champions League.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με το καλύτερο δυνατό τρόπο για τους γηπεδούχους, καθώς βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 0-2 ήδη από το 24ο λεπτό όμως το γκολ του Λούκμαν στο 31΄ ήταν αρκετό για να τους διασφαλίσει την πρόκριση.

Ο αγώνας ήταν γεματός εντάση και «χορταστικές» φάσεις, όμως το καλύτερο στιγμιότυπο της βραδιάς ήρθε μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Πιο συγκεκριμένα, μετά το τελικό σφύριγμα, ο προπονητής των «κολτσονέρος», Ντιέγκο Σιμεόνε, εθεάθη να πλησιάζει τους οπαδούς των «Μπλαουγκράνα» που ταξίδεψαν στο γήπεδο της ισπανικής πρωτεύουσας και με μία χειρονομία τους έβαλε για... ύπνο, υπονοοώντας πως ήρθε η ώρα να γυρίσουν σπίτι και να κοιμηθούν καθώς αποκλείστηκαν από την ομάδα του.



Όπως ήταν λογικό οι φίλοι των Καταλανών που παρευρέθηκαν στο «Μετροπολιτάνο» δεν βρήκαν πολύ αστείο το τρολάρισμα του Τσόλο και άρχισαν τα...γαλλικά τόσο στον ίδιο όσο και στους παίκτες του, οι οποίοι εκείνη την ώρα αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο.

Πηγή: gazzetta.gr
Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

