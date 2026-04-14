«Κεραυνοί» Λίνεκερ κατά Αρτέτα: «Ο τρόπος που παίζει η Άρσεναλ αγγίζει το όριο του γελοίου», βίντεο

Η Άρσεναλ βρίσκεται στο χειρότερο φεγγάρι της μέσα στη σεζόν, ηττήθηκε από την Μπόρνμουθ εντός έδρας και πλέον η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται 6 βαθμούς μακριά με ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ το επόμενο σαββατοκύριακο πάει στο «Έτιχαντ» για το ματς της σεζόν.Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δείχνει να καταρρέει κάτω από το βάρος της για να κατακτήσει τον τίτλο μετά από 22 χρόνια με τον ίδιο τον Βάσκο προπονητή να φαίνεται να μη μπορεί να διαχειριστεί το προβάδισμα που έχει στην βαθμολογία με πέντε ματς να απομένουν.Στο podcast «Rest is Football», ο Γκάρι Λίνεκερ υποστήριξε ότι οι πρόσφατες δυσκολίες της ομάδας του Λονδίνου έχουν εν μέρει προκληθεί από την ίδια την ομάδα.«Η Άρσεναλ παλεύει με τον ίδιο της τον εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, τη στιγμή που ο 44χρονος Αρτέτα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να τερματίσει δεύτερος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.Ο Λίνεκερ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα των ανορθόδοξων προπονητικών μεθόδων του Ισπανού τεχνικού, που έχουν αφήσει τους φιλάθλους με πολλά… ερωτηματικά.«Οι προπονητικές μέθοδοι του Αρτέτα αγγίζουν τα όρια του γελοίου, θα έλεγα», δήλωσε, εξηγώντας στη συνέχεια: «Προφανώς με τα στυλό, όλοι κρατούν στυλό διαρκείας και στη συνέχεια προβάλλονται βίντεο από το TikTok σε γιγαντοοθόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης», ανέφερε.Σύμφωνα με τον Άγγλο θρύλο, μια ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο θα πρέπει να διατηρεί την ψυχραιμία της και να ακολουθεί σταθερή πορεία, αντί να εισάγει καινοτόμες προσεγγίσεις που μπορεί να εκληφθούν ως ένδειξη πίεσης.«Τραβάτε την προσοχή πάνω σας και όλοι σκέφτονται: “Καλά, σίγουρα δεν το κάνετε αυτό συνήθως”. Έτσι δείχνετε σε όλους ότι η πίεση σας επηρεάζει», πρόσθεσε.Η συμβουλή του Λίνεκερ ήταν σαφής: «Αν κάνεις κάτι διαφορετικό, κάν’ το εσωτερικά. Κράτησέ το μυστικό. Φρόντισε να μη σε βιντεοσκοπεί κανείς. Αυτή θα ήταν η συμβουλή μου».