«Ύμνοι» για Καρέτσα στο Βέλγιο: «Ας τον απολαύσουμε όσο προλαβαίνουμε»
Tο ποσό που έχει θέσει για εκκίνηση των διαπραγματεύσεων η Γκενκ είναι κοντά στα 45 εκατ. ευρώ
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν σταματά να εντυπωσιάζει τους πάντες με τις επιδόσεις του και τα βελγικά ΜΜΕ προειδοποιούν ότι η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της χώρας είναι μπροστά.
Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, πλησιάζει όλο και πιο κοντά το επόμενο βήμα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Γκενκ στο Βέλγιο.
Οι ομάδες κάνουν... παρέλαση, το ποσό που έχει θέσει η ομάδα για εκκίνηση των διαπραγματεύσεων είναι κοντά στα 45 εκατ. ευρώ και στο Βέλγιο μιλούν για την μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της χώρας.
Το «voetbalnieuws» τόνισε ότι αν η Εθνική Ελλάδος είχε περάσει στο Μουντιάλ ή ο σύλλογος διεκδικούσε το πρωτάθλημα, η τιμή του 18χρονου μεσοεπιθετικού θα ανέβαινε ακόμα περισσότερο, ωστόσο ακόμα και τώρα βρίσκεται στα πλαίσια που θα γράψει η ιστορία.
To ίδιο μέσο δημιούργησε και ένα poll ρωτώντας πόσο θα πουληθεί ο ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ας τον απολαύσουμε όλοι όσο μπορούμε».
Πηγή: gazzetta.gr
