Euroleague: Ζωντανή στα Play-in η Μονακό, νίκη στην παράταση για την Εφές, δείτε βίντεο

Είναι ακόμα «ζωντανή» η Μονακο, 81-76 την Βιλερμπάν

Νίκησε η Αναντολού Εφές στην επιστροφή του Λάρκιν, 79-72 την Παρτίζαν





Σε έναν αγώνα δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο έχουν χάσει το τρένο της πρόκρισης στην επόμενη φάση της Euroleague, η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις νίκες στην Πόλη, επικρατώντας της Παρτίζαν με 79-72 στην παράταση (65-65 κ.α.) για την 36η αγωνιστική και βάζοντας τέλος στο σερί έξι νικών των Σέρβων (ρεκόρ 15-21).

Σημαντική επιστροφή για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο ήταν αυτή του Σέιν Λάρκιν μετά από 146 ημέρες, με τον Αμερικανό γκαρντ να προσφέρει 9 πόντους σε 16 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζόρνταν Λόιντ με 24 πόντους, ο Βενσάν Πουαριέ με 17 και ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ με 12 ασίστ οδήγησαν την Εφές σε ρεκόρ 11-25, ενώ η Παρτίζαν έμεινε από δυνάμεις στο επιπλέον πεντάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 15-13, 24-36, 54-55, 65-65κ.α, 79-72 παρ.

Σε αναμετρήσεις της 36ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: