Euroleague: Ζωντανή στα Play-in η Μονακό, νίκη στην παράταση για την Εφές, δείτε βίντεο
Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 81-76 της ουραγού Βιλερμπάν, ενώ οι Τούρκοι νίκησαν την Παρτίζαν στην Πόλη με 79-72
Η Μονακό σε ένα ματς «θρίλερ» κατάφερε να επικρατήσει της Βιλερμπάν με 81-76 και παρέμεινε... ζωντανή για τα play-in. Στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Euroleague η Αναντολού Εφές κέρδισε στην παράταση την Παρτίζαν με 79-72.
Η Μονακό κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, δίνοντας στο Πριγκιπάτο τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 81-76 της ουραγού Βιλερμπάν (8-28) για την 36η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 20-16 και παραμένοντας εντός της δεκάδας, παρά τα αγωνιστικά και μη προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Οι Στραζέλ και Οκόμπο πρωταγωνίστησαν στο σερί που χάρισε στη Μονακό μία διψήφια διαφορά ασφαλείας 15 πόντων (62-47 στο 29΄). Η Βιλερμπάν με Ανγκόλα και Χάρισον μείωσε επικίνδυνα στο τέλος, αλλά οι βολές του Στραζέλ και η χαριστική του Οκόμπο στα 10" έκριναν την αναμέτρηση.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Στραζέλ με 22 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν ο Οκόμπο, ο οποίος με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ άγγιξε το τριπλ νταμπλ. Από τη Βιλερμπάν πάλεψε ο Ανγκόλα με 26 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-36, 64-53, 81-76
Νίκησε η Αναντολού Εφές στην επιστροφή του Λάρκιν, 79-72 την Παρτίζαν
Σε έναν αγώνα δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο έχουν χάσει το τρένο της πρόκρισης στην επόμενη φάση της Euroleague, η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις νίκες στην Πόλη, επικρατώντας της Παρτίζαν με 79-72 στην παράταση (65-65 κ.α.) για την 36η αγωνιστική και βάζοντας τέλος στο σερί έξι νικών των Σέρβων (ρεκόρ 15-21).
Σημαντική επιστροφή για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο ήταν αυτή του Σέιν Λάρκιν μετά από 146 ημέρες, με τον Αμερικανό γκαρντ να προσφέρει 9 πόντους σε 16 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζόρνταν Λόιντ με 24 πόντους, ο Βενσάν Πουαριέ με 17 και ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ με 12 ασίστ οδήγησαν την Εφές σε ρεκόρ 11-25, ενώ η Παρτίζαν έμεινε από δυνάμεις στο επιπλέον πεντάλεπτο.
Τα δεκάλεπτα: 15-13, 24-36, 54-55, 65-65κ.α, 79-72 παρ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΟλυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 24-12 *
Βαλένθια (Ισπανία) 23-13 *
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-13
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-13
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-14
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 21-15
-------------------------------------
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-15
Μονακό (Μονακό) 20-16
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-16
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-16
-------------------------------------
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-17
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-17
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-19
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16-20
Παρτιζάν (Σερβία) 15-21
Παρί (Γαλλία) 14-22
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-23
Μπασκόνια (Ισπανία) 12-24
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 11-25
Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-28
* Προκρίθηκαν στα πλέι οφ
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
