Θλίψη στο μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο θρυλικός προπονητής της Παρτίζαν Ντούσκο Βουγιόσεβιτς
Αντιμετώπιζε προβλήματα με τα νεφρά του ενώ έπασχε και από καρδιακά και πνευμονικά προβλήματα - Υπήρξε προπονητής της Παρτίζαν για 13 συνολικά χρόνια - Το αντίο της σερβικής ομάδας στον «μαύρο και λευκό στρατηγό»
Υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στη Σερβία και το Μαυροβούνιο και πέθανε μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Αντιμετώπιζε προβλήματα με τα νεφρά του και το 2025 είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού στη Λευκορωσία. Έπασχε, επίσης, από καρδιακά και πνευμονικά προβλήματα.
Εισήχθη στο νοσοκομείο τον Μάρτιο του 2026 λόγω επιδείνωσης της υγείας του.
Preminuo Duško Vujošević: Odlazak Partizanovog 'generala'https://t.co/sM6tYK0moo— BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) April 8, 2026
Το αντίο της Παρτίζαν στον «μάυρο και λευκό στρατηγό»Η Παρτίζαν αποχαιρέτησε τον «μάυρο και λευκό στρατηγό» της με μία ανάρτηση στο Χ:
«Αντίο, Ντούσκο.
Η οικογένεια Βουγιόσεβιτς και ο σύλλογος μπάσκετ «Παρτιζάν» έλαβαν την είδηση ότι ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς απεβίωσε σήμερα, 8 Απριλίου! Η σύζυγός του Άνα και ο γιος του Λούκα επιβεβαίωσαν την είδηση που όλοι φοβούνταν, αφού η υγεία του μοναδικού "μαύρου και λευκού στρατηγού" είχε επιδεινωθεί πριν από μερικές εβδομάδες.
Η KK Partizan εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, ενώ το κοινό θα ενημερωθεί για την ώρα και τον τόπο της τελετής μνήμης και της κηδείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία».
ZBOGOM DUŠKO.🕊️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 8, 2026
Porodica Vujošević i Košarkaški klub Partizan, primili su vest da je danas, 8. aprila, preminuo legendarni Duško Vujošević! Supruga Ana i sin Luka, potvrdili su informaciju od koje su svi strahovali nakon što se neponovljivom crno-belom generalu pogoršalo… pic.twitter.com/LAw8lkneJt
Οι τίτλοι της καριέρας του και η ΠαρτίζανΚατά τη διάρκεια της καριέρας του, κέρδισε πέντε φορές την ABA League, δύο πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας, τρία πρωταθλήματα Σερβίας και Μαυροβουνίου, έξι πρωταθλήματα Σερβίας, δύο Κύπελλα Γιουγκοσλαβίας και δύο Κύπελλα Ραντίβοϊ Κόρατς.
Αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς της EuroLeague για τη σεζόν 2008-09, όταν οδήγησε την Παρτιζάν στα προημιτελικά της EuroLeague για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
ODE NAŠ DUŠKO VUJOŠEVIĆ! 😥— Todor (@themilostodor) April 8, 2026
Hvala ti što si mi omogućio da imam srećno detinjstvo! Hvala ti što si me naučio kako se postaje pobednik!
Dule,
X1, probij kontra-napad! BORBA, BRE!
SVAKO ZLO IMA SVOJ KRAJ. I OVO ĆE SE JEDNOM LANE ZVATI!#kkp pic.twitter.com/WZ2CvTXer3
Είχε την πιο επιτυχημένη θητεία στην Παρτιζάν από το 2001 έως το 2010, πριν φύγει για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Επέστρεψε στην Παρτιζάν το 2012 και ήταν προπονητής μέχρι το 2015.
Προπόνησε, επίσης, τη Λιμόζ και ολοκλήρωσε την προπονητική του καριέρα στην Κλουζ της Ρουμανίας. Διετέλεσε επίσης προπονητής της Σερβίας και Μαυροβουνίου, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
