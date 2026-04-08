Θλίψη στο μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο θρυλικός προπονητής της Παρτίζαν Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Αντιμετώπιζε προβλήματα με τα νεφρά του ενώ έπασχε και από καρδιακά και πνευμονικά προβλήματα - Υπήρξε προπονητής της Παρτίζαν για 13 συνολικά χρόνια - Το αντίο της σερβικής ομάδας στον «μαύρο και λευκό στρατηγό»

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών άφησε τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στο Βελιγράδι ο θρυλικός προπονητής της Παρτίζαν, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, σκορπίζοντας θλίψη στο μπάσκετ και γενικότερα στον αθλητισμό.

Υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στη Σερβία και το Μαυροβούνιο και πέθανε μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Αντιμετώπιζε προβλήματα με τα νεφρά του και το 2025 είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού στη Λευκορωσία. Έπασχε, επίσης, από καρδιακά και πνευμονικά προβλήματα. 

Εισήχθη στο νοσοκομείο τον Μάρτιο του 2026 λόγω επιδείνωσης της υγείας του. 


Το αντίο της Παρτίζαν στον «μάυρο και λευκό στρατηγό»

Η Παρτίζαν αποχαιρέτησε τον «μάυρο και λευκό στρατηγό» της με μία ανάρτηση στο Χ:

«Αντίο, Ντούσκο.
Η οικογένεια Βουγιόσεβιτς και ο σύλλογος μπάσκετ «Παρτιζάν» έλαβαν την είδηση ότι ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς απεβίωσε σήμερα, 8 Απριλίου! Η σύζυγός του Άνα και ο γιος του Λούκα επιβεβαίωσαν την είδηση που όλοι φοβούνταν, αφού η υγεία του μοναδικού "μαύρου και λευκού στρατηγού" είχε επιδεινωθεί πριν από μερικές εβδομάδες.

Η KK Partizan εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, ενώ το κοινό θα ενημερωθεί για την ώρα και τον τόπο της τελετής μνήμης και της κηδείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία».


Οι τίτλοι της καριέρας του και η Παρτίζαν

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κέρδισε πέντε φορές την ABA League, δύο πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας, τρία πρωταθλήματα Σερβίας και Μαυροβουνίου, έξι πρωταθλήματα Σερβίας, δύο Κύπελλα Γιουγκοσλαβίας και δύο Κύπελλα Ραντίβοϊ Κόρατς.

Στην EuroLeague, οδήγησε την Παρτιζάν στην τρίτη θέση τη σεζόν 1987-88 και την πήγε στο Final Four της EuroLeague το 2010, όπου ήταν μόλις λίγα δευτερόλεπτα μακριά από το να νικήσουν τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, αλλά ο Τσίλντρες έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί επικράτησε η ελληνική ομάδα.

Αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς της EuroLeague για τη σεζόν 2008-09, όταν οδήγησε την Παρτιζάν στα προημιτελικά της EuroLeague για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Είχε την πιο επιτυχημένη θητεία στην Παρτιζάν από το 2001 έως το 2010, πριν φύγει για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Επέστρεψε στην Παρτιζάν το 2012 και ήταν προπονητής μέχρι το 2015.

Προπόνησε, επίσης, τη Λιμόζ και ολοκλήρωσε την προπονητική του καριέρα στην Κλουζ της Ρουμανίας. Διετέλεσε επίσης προπονητής της Σερβίας και Μαυροβουνίου, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Πηγή: gazzeta.gr
