Βαριά ήττα της ΑΕΚ, 88-66 από την Μπανταλόνα και η πρόκριση στο Final 4 του BCL θα κριθεί στην Αθήνα
ΑΕΚ Μπανταλόνα Basketball Champions League

Η Ένωση δεν ήταν σε κανένα σημείο του αγώνα ανταγωνιστική και η Μπανταλόνα έστειλε το ματς σε 3ο ματς το οποίο θα γίνει την Τετάρτη 15 Απριλίου στα Λιόσια

Η ΑΕΚ υπέστη βαριά ήττα με 88-66 απ’ την Μπανταλόνα στο «Halau Municipal Esportes de Badalona» στον δεύτερο προημιτελικό του Basketball Champions League, οι Καταλανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 θα κριθεί το βράδυ της μεθεπόμενης Τετάρτης (15/4) στη «SUNEL Arena».

Εκεί όπου οι «κιτρινόμαυροι» θα προσπαθήσουν να πάρουν το «εισιτήριο» έχοντας την στήριξη χιλιάδων φίλων τους, με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον νικητή του Άλμπα-Μάλαγα.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν... καταστροφικό για την ΑΕΚ απ’ το 5ο λεπτό ως το φινάλε του. Αν και οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν σε 14-13 με τρίποντο του Χαλαραμπόπουλου και καλάθι του Σκορδίλη, ακολούθως η Μπανταλόνα εκμεταλλευόμενη τα λάθη της ελληνικής ομάδας «έτρεξε» ένα σερί 13-0 -με δύο τρίποντα απ’ τους Ντρελ κι Άλεν (buzzer beater)- και είδε τη διαφορά να... εκτοξεύεται στο -14 από πολύ νωρίς.

Ο Μπράουν έβαλε «τέλος» στον επιθετικό «ανομβρία» της ΑΕΚ με ένα καλάθι και φάουλ (δεν έβαλε τη βολή) στο 12’, μειώνοντας σε 31-15.

Η καταλανική ομάδα συνέχισε να κλέβει μπάλες (6 κλεψίματα), απογειώνοντας κι άλλο τη διαφορά (33-15), με τον Ρούμπιο να μοιράζει ασίστ και τους Πάρκερ, Χαντ και Χάνγκα να παίρνουν... φωτιά στην επίθεση.

Το ημίχρονο έληξε με την Μπανταλόνα να προηγείται με 22 πόντους (53-31) και να έχει «καθαρίσει» ουσιαστικά το παιχνίδι, απέναντι σε μία ΑΕΚ η οποία δεν είχε «απαντήσεις» σε άμυνα κι επίθεση.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ προσπάθησε να «μαζέψει» όσο μπορούσε τη διαφορά, όμως οι Καταλανοί συντηρούσαν με σχετική άνεση ένα μεγάλο προβάδισμα που δεν επέτρεπε... πολλά-πολλά στους «κιτρινόμαυρους».

Στο 3’42’’ πριν απ’ το τέλος της τρίτης περιόδου αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή ο Ντράγκαν Σάκοτα για διαμαρτυρία, με την ΑΕΚ να δείχνει κάποια μικρά σημάδια ανάκαμψης και να μειώνει στο -17 (72-55), αλλά να μην έχει πολύ... βενζίνη ακόμη στο ντεπόζιτό της για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, στο τελευταίο δεκάλεπτο μέχρι το τελικό 88-66.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 53-31, 72-55, 88-66

Διαιτητές: Ρούσο, Ανάγια, Σάλινς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ (Ντάνιελ Μιρέτ): Ντρελ 12 (1), Κράαγκ 7 (1), Ρούμπιο 12 (1), Τζαμπαρί Πάρκερ 12, Χάκανσον 3, Άλεν 11 (1), Ρουίθ, Ρούζιτς 9, Χαντ 10, Μάουρι, Νιέμπλα, Χάνγκα 11 (1).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 5, Σκορδίλης 2, Μπράουν 10, Κατσίβελης 2, Φλιώνης, Φίζελ 7, Λεκάβιτσιους 8 (1), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 2, Νάναλι 12 (2), Μπάρτλεϊ 13 (2), Χαραλαμπόπουλος 5 (1).
