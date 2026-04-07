Τέλος από την Ραντνίτσκι Νις ο Τάκης Λεμονής
Έπειτα από μόλις 11 αγώνες στον πάγκο του σερβικού συλλόγου ο Έλληνας τεχνικός αποτελεί παρελθόν, λίγες ώρες μάλιστα πριν το ματς με την Βοϊβοντίνα
Απότομη αλλαγή δεδομένων γύρω από την περίπτωση του Τάκη Λεμονή και την Ραντνίσκι Νις, καθώς ο σέρβικος σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο Έλληνας τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.
Συγκεκριμένα, μετά από 11 παιχνίδια πρωταθλήματος και λίγες ώρες πριν το παιχνίδι του συλλόγου κόντρα στη Βοϊβοντίνα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δύο πλευρές τα βρήκαν για να λύσουν το συμβόλαιο και να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Μία απόφαση που έχει... σοκάρει τους Σέρβους, δεδομένου ότι ο 65χρονος προπονητής είχε πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες (τρεις από αυτές στα τελευταία ισάριθμα ματς), ωστόσο η εμφάνιση κόντρα στη Μπέογκραντ, έκανε τη διοίκηση να χάσει την εμπιστοσύνη της απέναντι του.
Ο ίδιος είχε συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το φινάλε της σεζόν, ωστόσο φαίνεται ότι η συνεργασία τους έληξε πρόωρα.
