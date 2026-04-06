Μιρτσέα Λουτσέσκου: Παραμένει σε σταθερή αλλά εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση
Οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας χειρουργικής επέμβασης στον 80χρονο τεχνικό - Σε εξέλιξη ιατρική σύσκεψη για να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες
Για τρίτη ημέρα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Βουκουρεστί, με τον πολύπειρο Ρουμάνο τεχνικό να έχει μπει σε τεχνητό κώμα μετά τις επιπλοκές που παρουσιάστηκαν.
Οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου νωρίς το μεσημέρι εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας ξεκαθάριζαν ότι η κατάσταση του παραμένει σταθερή, αλλά κρίσιμη, έκαναν έκκληση στα ΜΜΕ «... να αποφεύγουν να μεταφέρουν ανακριβείς πληροφορίες» και αποκάλυψαν ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνθετη ιατρική σύσκεψη, προκειμένου να αποφασιστεί η άμεση θεραπευτική προσέγγιση».
Το ένα ενδεχόμενο είναι να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, αλλά πρέπει να αξιολογηθεί για το εάν ο οργανισμός του μπορεί να αντέξει ένα δεύτερο χειρουργείο.
Ένα δεύτερο ενδεχόμενο, έχει να κάνει με τη μεταφορά του σε νοσοκομείο στο εξωτερικό, αλλά και εδώ υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο ταλαιπωρημένος οργανισμός του μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο ταξίδι.
