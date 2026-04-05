Δεν έκανε δηλώσεις ο Λουτσέσκου μετά το ματς με τον ΠΑΟ: Αναχώρησε για Ρουμανία για να είναι δίπλα στον πατέρα του
Δεν έκανε δηλώσεις ο Λουτσέσκου μετά το ματς με τον ΠΑΟ: Αναχώρησε για Ρουμανία για να είναι δίπλα στον πατέρα του
Αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι ο Ρουμάνος αναχώρησε για το αεροδρόμιο, όπου από εκεί θα αναχωρήσει με ιδιωτικό τζετ στις 21:30 για τη Ρουμανία
Ώρες αγωνίας για τον Ραζβάν Λουτσέσκου εξαιτίας του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο πατέρας του Μίρτσεα που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Ρουμανία.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό αναχώρησε αμέσως από την Τούμπα προκειμένου να φτάσει στο αεροδρόμιο.
Από εκεί ο Λουτσέσκου θα αναχωρήσει με ιδιωτικό τζετ στις 21:30 με προορισμό την Ρουμανία.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν παρευρέθηκε στην flash interview, όπως φυσικά δε θα είναι και στη συνέντευξη τύπου, μιας και αυτό που μετράει είναι να βρεθεί τώρα δίπλα στον πατέρα του.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό αναχώρησε αμέσως από την Τούμπα προκειμένου να φτάσει στο αεροδρόμιο.
Από εκεί ο Λουτσέσκου θα αναχωρήσει με ιδιωτικό τζετ στις 21:30 με προορισμό την Ρουμανία.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν παρευρέθηκε στην flash interview, όπως φυσικά δε θα είναι και στη συνέντευξη τύπου, μιας και αυτό που μετράει είναι να βρεθεί τώρα δίπλα στον πατέρα του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα