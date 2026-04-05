Καστορίνα: «Είμαστε όλοι δίπλα στον Ραζβάν και τον πατέρα του»
Όσα δήλωσε ο βοηθός του Ρουμάνου τεχνικόυ του Δικεφάλου μετά τη λευκή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ είναι οικογένεια, κάτι που απέδειξε και στις δηλώσεις του ο Τζιανπάολο Καστορίνα, σκεπτόμενος τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον πατέρα του, Μιρτσέα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:
«Όλοι μας είμαστε κοντά στον προπονητή και στον πατέρα του. Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι και δύσκολο στα πλέι οφ. Αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού της και τι παίκτες έχουν.
Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, είχαμε μία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρουμε δεν τα καταφέραμε».
Για το αν «ακύρωσε» η μία ομάδα το ματς της άλλης: «Όχι δεν έγινε αυτό. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα ματς μετά από δύο βδομάδες, στην αρχή ήταν δύσκολο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, όπως κάνουμε συνήθως. Είχαμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά στον αγώνα».
Για το αν το δεύτερο ημίχρονο στο τέλος, ο ΠΑΟΚ δεν είχε το καθαρό μυαλό: «Η αιτία είναι ότι είχαμε κάποιες όχι τόσο καθαρές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή, γιατί «γέμισε» ο Παναθηναϊκός το κέντρο και εμείς προσπαθήσαμε να σεντράρουμε παραπάνω. Η προσπάθεια μας ήταν καλή, ακόμα και αν δεν βρήκαμε το σωστό τρόπο για να σκοράρουμε».
