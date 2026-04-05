Καστορίνα: «Είμαστε όλοι δίπλα στον Ραζβάν και τον πατέρα του»
Όσα δήλωσε ο βοηθός του Ρουμάνου τεχνικόυ του Δικεφάλου μετά τη λευκή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ είναι οικογένεια, κάτι που απέδειξε και στις δηλώσεις του ο Τζιανπάολο Καστορίνα, σκεπτόμενος τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον πατέρα του, Μιρτσέα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

«Όλοι μας είμαστε κοντά στον προπονητή και στον πατέρα του. Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι και δύσκολο στα πλέι οφ. Αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού της και τι παίκτες έχουν.

Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, είχαμε μία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρουμε δεν τα καταφέραμε».

Για το αν «ακύρωσε» η μία ομάδα το ματς της άλλης: «Όχι δεν έγινε αυτό. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα ματς μετά από δύο βδομάδες, στην αρχή ήταν δύσκολο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, όπως κάνουμε συνήθως. Είχαμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά στον αγώνα».

Για το αν το δεύτερο ημίχρονο στο τέλος, ο ΠΑΟΚ δεν είχε το καθαρό μυαλό: «Η αιτία είναι ότι είχαμε κάποιες όχι τόσο καθαρές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή, γιατί «γέμισε» ο Παναθηναϊκός το κέντρο και εμείς προσπαθήσαμε να σεντράρουμε παραπάνω. Η προσπάθεια μας ήταν καλή, ακόμα και αν δεν βρήκαμε το σωστό τρόπο για να σκοράρουμε».
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

