Ράφα Μπενίτεθ: «Δίκαιο το αποτέλεσμα στην Τούμπα»
Στις αντεπιθέσεις που εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, στάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ευχήθηκε και καλή δύναμη στον Ραζβάν Λουτσέσκου, για τη μάχη που δίνει στο νοσοκομείο, ο πατέρας του
Πριν πει οτιδήποτε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, για τα play off της Super League 1, για τις θέσεις 1-4, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, λέγοντας : «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα εκ μέρους όλου του οργανισμού του Παναθηναϊκού να ευχηθώ τα καλύτερα στον Λουτσέσκου για την δύσκολη κατάσταση που περνάει ο πατέρας του. Του ευχόμαστε καλή δύναμη».
Σε ότι αφορά το παιχνίδι, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως: «Ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε καλά τους χώρους, το κάναμε αρκετά ικανοποιητικά. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες αντεπιθέσεις. Μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιλογές σε κάποιες φάσεις, αλλά και ο αντίπαλος μπορεί να παραπονεθεί ότι του έλειψε κάτι καλύτερο προς το τέλος».
Για την καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας του, δήλωσε: «Θα έλεγα την αφοσίωση και την προσπάθεια όλων των παικτών. Μπορεί να μην τους πήγαν όλα όπως θα ήθελαν, αλλά οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν παίκτες που παλεύουν για 90 λεπτά και σήμερα το είδαν. Κρατήσαμε την μπάλα στα πόδια μας σε σημεία του παιχνιδιού και την κυκλοφορήσαμε καλά».
