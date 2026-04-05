Φοβερός Πετρούνιας στο Κάιρο: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον άρχοντα των κρίκων, βίντεο
Με 14.366 βαθμούς ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε με άνεση την 1η θέση και πρόσθεσε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του
Χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των κρίκων ήταν σε εξαιρετική κατάσταση στον τελικό της Κυριακής και με 14.366 ανέβηκε για άλλη μια φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.600, πήρε 8.766 για την εκτέλεσή του και στο σύνολο 14.366β.
Θυμίζουμε πριν από λίγες εβδομάδες ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού.
«Τα καταφέραμε ! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Instagram και ανέβασε φωτογραφία με το χρυσό μετάλλιο.
Πριν από δύο ημέρες είχε πάθει λουμπάγκο αλλά έσφιξε τα δόντια και πήρε το χρυσό.
Ο Αρμένιος, Αρτούρ Αβετισιάν με 14.300 (5.400-8.800 συν 0.100 μπόνους) πήρε το ασημένιο μετάλλιο και ο Κινέζος Γιανγκ Λιού, με 13.866 βαθμούς το χάλκινο.
Η τελική κατάταξη στους κρίκους
1.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) - 14.366β
2.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) - 14.300β
3.Γιανγκ Λιου (Κίνα) - 13.866β
4.Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) - 13.833β
5.Αλί Αμντεκλαντέρ (Αίγυπτος) - 13.800β
6.Ομάρ Μοχάμεντ (Αίγυπτος) - 13.666β
7.Χοακίν Άλβαρες (Χιλή) - 13.400β
8. Πάου Χιμένεθ (Ισπανία) - 13.066β
Coupe du monde du Caire - Finale anneaux pic.twitter.com/0Zt0DEYuJw— Spot Gym (@spotgym_) April 5, 2026
