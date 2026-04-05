Φοβερός Πετρούνιας στο Κάιρο: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον άρχοντα των κρίκων, βίντεο
Λευτέρης Πετρούνιας Γυμναστική Κρίκοι Κάιρο

Φοβερός Πετρούνιας στο Κάιρο: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον άρχοντα των κρίκων, βίντεο

Με 14.366 βαθμούς ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε με άνεση την 1η θέση και πρόσθεσε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του

Φοβερός Πετρούνιας στο Κάιρο: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον άρχοντα των κρίκων, βίντεο
70 ΣΧΟΛΙΑ
Χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του  Καΐρου κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. 

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των κρίκων ήταν σε εξαιρετική κατάσταση στον τελικό της Κυριακής και με 14.366 ανέβηκε για άλλη μια φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου. 





Ο Λευτέρης Πετρούνιας  εκτέλεσε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.600, πήρε 8.766 για την εκτέλεσή του και στο σύνολο 14.366β.

Θυμίζουμε πριν από λίγες εβδομάδες ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού.

«Τα καταφέραμε ! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Instagram και ανέβασε φωτογραφία με το χρυσό μετάλλιο. 

Πριν από δύο ημέρες είχε πάθει λουμπάγκο αλλά έσφιξε τα δόντια και πήρε το χρυσό.



Ο Αρμένιος, Αρτούρ Αβετισιάν με 14.300 (5.400-8.800 συν 0.100 μπόνους) πήρε το ασημένιο μετάλλιο και ο Κινέζος Γιανγκ Λιού, με 13.866 βαθμούς το χάλκινο. 

Η τελική κατάταξη στους κρίκους
1.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) - 14.366β
2.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) - 14.300β
3.Γιανγκ Λιου (Κίνα) - 13.866β
4.Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) - 13.833β
5.Αλί Αμντεκλαντέρ (Αίγυπτος) - 13.800β
6.Ομάρ Μοχάμεντ (Αίγυπτος) - 13.666β
7.Χοακίν Άλβαρες (Χιλή) - 13.400β
8. Πάου Χιμένεθ (Ισπανία) - 13.066β


Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

