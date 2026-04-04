ΑΕΚ: Χαμός από τον κόσμο της Ένωσης στην ανοιχτή προπόνηση πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, βίντεο
Περισσότεροι από 4000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και ζήτησαν νίκη επί του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκη
«Τρέλα» από τον κόσμο της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League θα διεξαχθεί την Κυριακή (21:00) στο Καραϊσκάκη και φυσικά δεν θα μπορούν να το δουν ζωντανά οι οπαδοί της ΑΕΚ.
Έτσι η ΠΑΕ ΑΕΚ αποφάσισε ν' ανοίξει τη Θύρα 39 του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας και ο κόσμος που είχε μαζευτεί από νωρίς στο περιβάλλον χώρο το γέμισε.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ ζητούσαν νίκη επί του Ολυμπιακού και φυσικά το πρωτάθλημα. Έμειναν για 15' και αποχώρησαν για να συνεχιστεί η προπόνηση.
«Και σε πέντε έξι εβδομάδες θα είμαστε πια πρωταθλητές» ακούστηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ.
🦅 Οι οπαδοί της ΑΕΚ παρακολούθησαν από τη θύρα 39 του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.#aekfc pic.twitter.com/SzRC5Z0gZK— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 4, 2026
Παρουσία φίλων της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό pic.twitter.com/CS4dXHcLYU— SPORT24 (@sport24) April 4, 2026
