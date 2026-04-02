Δημήτρης Ιτούδης: «Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στα playoffs»
Όσα δήλωσε μετά τη νίκη της Χάποελ επί του Παναθηναϊκού (92-88) ο Δημήτρης Ιτούδης

Από την έκτη θέση της βαθμολογίας, ο Δημήτρης Ιτούδης, μόνο με θετικά λόγια μπορούσε να μιλήσει για τους παίκτες του και για την εξαιρετική εικόνα που είχε η Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στον Παναθηναϊκό:

«Οι παίκτες... η ομάδα, συγχαρητήρια σε όλους. Το πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή και πήραμε τη νίκη απέναντι σε μια φανταστική ομάδα. Ήμασταν πίσω με 11-12 πόντους, χάναμε και με 9 πόντους στο τέλος, όμως τα καταφέραμε γιατί το πιστέψαμε.

Ελέγξαμε την κούραση τους, ο Κώστας Σλούκας κουράστηκε, βάλαμε τον Ναν σε πίεση για να πασάρει περισσότερο. Οι παίκτες το πίστευαν και θέλαμε να επιστρέψουμε, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα».

Αργότερα στη συνέντευξη τύπου ο Έλληνας προπονητής τόνισε το διακύβευμα του αγώνα και το πόσο σημαντική ήταν η νίκη, ενώ υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός τελικά θα είναι στα playoffs.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα για αυτή την σημαντική νίκη. Ξέραμε το διακύβευμα, και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη.

Ήταν πολύ σημαντικό να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να πιστεύουμε, γιατί ο Παναθηναϊκός με την ποιότητα και την εμπειρία πήρε διψήφια του διαφορά στην τρίτη περίοδο, έφτασε στο +12.

Η ομάδα μας συνέχισε να πιστεύει, βρήκαμε καλές ευκαιρίες να σουτάρουμε ή να καρφώσουμε και να ανοίξουμε την άμυνά τους. Κάναμε εξαιρετική δουλειά απέναντι σε έναν από τους πιο ταλαντούχους, τρομερούς επιθετικά παίκτες της λίγκας, τον Ναν,.

Αναλύσαμε πως στα τελευταία ματς ο Ναν έχει κατά μέσο όρο περισσότερους από 13 πόντους στην τελευταία περίοδο.

Είναι clutch παίκτης. Απέναντί μας είχε 4 πόντους στην τελευταία περίοδο, με καλές άμυνες, καλές καλύψεις, επιθετικά ριμπάουντ, μπλοκ, τα πάντα.

Όλοι οι παίκτες βοήθησαν απόψε, ακόμα και αυτοί που δεν έπαιξαν, γιατί κάναμε σοβαρές προπονήσεις.

Η επιστροφή του Οντιάσε μας βοήθησε. Προσέφερε πολλά. Η αθλητικότητά του, το ριμπάουντ, το μέγεθός του.

Καταφέραμε να κερδίζουμε σε μία δύσκολη λίγκα που όλα τα ματς μετράνε.

Περιμένουμε την επόμενη προπόνηση για να προετοιμαστούμε για την επόμενη εβδομάδα. Παίξαμε απέναντι σε μία ομάδα που έχει χτιστεί και έχει την ποιότητα να φτάσει μέχρι τέλους.

Πιστεύω θα βρεθούν στα play-offs. Τους έλειπε ο Γκραντ που είναι σημαντικός για αυτούς και επιθετικά και αμυντικά. Παίξαμε καλά απέναντι σε μία ομάδα με ποιότητα».
