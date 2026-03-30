Καταγγελία Ολυμπιακού: Άνθρωπος που συνόδευε τους διαιτητές είπε «φύγε από εδώ ρε μ@λ@κ@» στον Μπαρτζώκα
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλλει και εμετικά  συνθήματα εναντίον των Βεζένκοφ, Αγγελόπουλων και Μπαρτζώκα ενώ πήρε θέση και για την αποβολή του Ντόρσεϊ τονίζοντας ότι δέχτηκε κουτουλιά από τον Ναν 

Επεισοδιακό κλείσιμο στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ μετά την ένταση που υπήρξε ανάμεσα σε Ναν και Ντόρσεϊ. 

Ο Ολυμπιακός καταγγέλλει ότι άνθρωπος που συνόδευε την διαιτητική ομάδα γύρισε προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα και του είπε: «φύγε από εδώ ρε μ@λ@κ@».

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

«Εμετικά συνθήματα εναντίον των Βεζένκοφ, Αγγελόπουλων και Μπαρτζώκα. Να δούμε πόσα έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνος…

Στο τέλος του ημιχρόνου ο κόουτς Μπαρτζωκας πήγε να μιλήσει στους διαιτητές και άνθρωπος που τους συνοδεύει του είπε : «Φύγε από δω ρε μ@λ@κ@».

Οπαδοί από τα court μπαίνουν στο παρκέ και παρά το γεγονός ότι ζητάμε να αποχωρήσουν δεν έχει βγει κανένας».

Για την αποβολή του Ντόρσεϊ η ΚΑΕ Ολυμπιακός σχολίασε: «Ο Ντόρσεϊ δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν. Είναι φανερό στο βίντεο του αγώνα. Κακώς αποβλήθηκε. Μόνο ο Ναν κάνει κίνηση και του δίνει κουτουλιά».
