Καταγγελία Ολυμπιακού: Άνθρωπος που συνόδευε τους διαιτητές είπε «φύγε από εδώ ρε μ@λ@κ@» στον Μπαρτζώκα

Επεισοδιακό κλείσιμο στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ μετά την ένταση που υπήρξε ανάμεσα σε Ναν και Ντόρσεϊ.
Ο Ολυμπιακός καταγγέλλει ότι άνθρωπος που συνόδευε την διαιτητική ομάδα γύρισε προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα και του είπε: «φύγε από εδώ ρε μ@λ@κ@».
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Εμετικά συνθήματα εναντίον των Βεζένκοφ, Αγγελόπουλων και Μπαρτζώκα. Να δούμε πόσα έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνος…
Στο τέλος του ημιχρόνου ο κόουτς Μπαρτζωκας πήγε να μιλήσει στους διαιτητές και άνθρωπος που τους συνοδεύει του είπε : «Φύγε από δω ρε μ@λ@κ@».
Οπαδοί από τα court μπαίνουν στο παρκέ και παρά το γεγονός ότι ζητάμε να αποχωρήσουν δεν έχει βγει κανένας».
Για την αποβολή του Ντόρσεϊ η ΚΑΕ Ολυμπιακός σχολίασε: «Ο Ντόρσεϊ δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν. Είναι φανερό στο βίντεο του αγώνα. Κακώς αποβλήθηκε. Μόνο ο Ναν κάνει κίνηση και του δίνει κουτουλιά».