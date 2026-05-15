Οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν παράταση εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, λέει μέσο κοντά στη Χεζμπολάχ
Οι ΗΠΑ συζητούν με το Ισραήλ «τα γενικά περιγράμματα ενός πραγματικού σχεδίου» που θα εφαρμοστεί με τον Λίβανο, αναφέρει η εφημερίδα Al-Akhbar
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με δημοσίευμα της λιβανικής εφημερίδας Al-Akhbar, η οποία θεωρείται προσκείμενη στη Χεζμπολάχ.
Κατά το δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση που θα συνοψίζει τους δύο γύρους διαπραγματεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, ενώ παράλληλα θα ανακοινώνει την επέκταση της ισχύουσας κατάπαυσης του πυρός.
Στην ανακοίνωση αναμένεται επίσης να περιλαμβάνεται μια «δήλωση προθέσεων» σχετικά με τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με την Al-Akhbar, η υπό διαμόρφωση συμφωνία θα επικεντρώνεται σε μια σταδιακή λήξη της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στον Λίβανο, σε συνδυασμό με πλήρη κίνηση της λιβανικής πλευράς προς τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.
Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι οι ΗΠΑ συζητούν με το Ισραήλ αυτό που περιγράφεται ως «τα γενικά περιγράμματα ενός πραγματικού σχεδίου» που θα εφαρμοστεί με τον Λίβανο.
Οι επαφές αυτές, σύμφωνα με την εφημερίδα, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αμερικανικών προσπαθειών να διαχωριστεί το μέτωπο του Λιβάνου από μια πιθανή ευρύτερη συμφωνία με το Ιράν.
