Ζαχαράκη: Νωρίτερα από ποτέ οι αποσπάσεις 156 εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Υπεγράφη η σχετική απόφαση - «Διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία τους από τον Σεπτέμβρη», δήλωσε η υπουργός Παιδείας





Η φετινή απόφαση εκδόθηκε σημαντικά νωρίτερα από άλλες χρονιές, προκειμένου, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται να ενημερωθούν για τη χώρα και τη μονάδα τοποθέτησής τους έγκαιρα και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διαδικασίες. Παράλληλα οι Συντονιστές Εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν, εγκαίρως, τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στις χώρες ευθύνης τους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων του εξωτερικού από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.







«Για πρώτη φορά, νωρίτερα από ποτέ, δίνουμε στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού τον χρόνο, τη σταθερότητα και τη σιγουριά που χρειάζονται, ώστε να υποδεχθούν τη νέα σχολική χρονιά με την αναγκαία πληρότητα σε προσωπικό. Κάτι που δεν έγινε τυχαία, αλλά μέσα από εντατική προσπάθεια, με σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, στις οικογένειές τους και στα παιδιά μας σε κάθε γωνιά του κόσμου. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πλέον νωρίτερα που θα υπηρετήσουν, οι συντονιστές εκπαίδευσης μπορούν να οργανώσουν εγκαίρως τις τοποθετήσεις και τα σχολεία μας στο εξωτερικό αποκτούν από τώρα τις προϋποθέσεις για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με το πρώτο κουδούνι. Και όλα αυτά σε συνέχεια της ουσιαστικής ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό: με δωρεάν αποστολή χιλιάδων σχολικών βιβλίων, αναγνώριση νέων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας, λύσεις σε στεγαστικά ζητήματα ελληνικών σχολείων και σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις υπέρ των εκπαιδευτικών και της καλύτερης λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Είναι η γέφυρα που ενώνει τις νεότερες γενιές με την Ελλάδα. Γι αυτό και συνεχίζουμε αμείωτα την προσπάθεια με έναν ξεκάθαρο στόχο: να αισθάνεται κάθε ελληνική οικογένεια της ομογένειας, κάθε μαθητής και κάθε εκπαιδευτικός, ότι η πατρίδα βρίσκεται δίπλα τους ουσιαστικά και σταθερά».



Το



Με αυτό το σκοπό, σήμερα υπηρετούν στο εξωτερικό 745 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, ο οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες περισσοτέρων από 41.000 μαθητών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.



Παράλληλα: -λειτουργούν 57 αμιγή ελληνικά σχολεία,

-στηρίζονται 149 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και

-υποστηρίζονται 30 πανεπιστημιακές έδρες ελληνικών σπουδών.



Κλείσιμο



Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της θητείας της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, αναγνωρίστηκαν τέσσερα (4), επιπλέον Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού:



- το «Λόγος Ελληνικός του Ερεβάν» στην Αρμενία,

-το «The Greek School of Wales – Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας» στο Ηνωμένο Βασίλειο,

Υπεγράφη, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη , η απόφαση για αποσπάσεις 156 εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029, καθώς και για τα ημερολογιακά έτη 2027, 2028 και 2029 του Νοτίου Ημισφαιρίου.Η φετινή απόφαση εκδόθηκε σημαντικά νωρίτερα από άλλες χρονιές, προκειμένου, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται να ενημερωθούν για τη χώρα και τη μονάδα τοποθέτησής τους έγκαιρα και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διαδικασίες. Παράλληλα οι Συντονιστές Εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν, εγκαίρως, τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στις χώρες ευθύνης τους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων του εξωτερικού από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Υπουργός Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι:«Για πρώτη φορά, νωρίτερα από ποτέ, δίνουμε στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού τον χρόνο, τη σταθερότητα και τη σιγουριά που χρειάζονται, ώστε να υποδεχθούν τη νέα σχολική χρονιά με την αναγκαία πληρότητα σε προσωπικό. Κάτι που δεν έγινε τυχαία, αλλά μέσα από εντατική προσπάθεια, με σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, στις οικογένειές τους και στα παιδιά μας σε κάθε γωνιά του κόσμου. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πλέον νωρίτερα που θα υπηρετήσουν, οι συντονιστές εκπαίδευσης μπορούν να οργανώσουν εγκαίρως τις τοποθετήσεις και τα σχολεία μας στο εξωτερικό αποκτούν από τώρα τις προϋποθέσεις για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με το πρώτο κουδούνι. Και όλα αυτά σε συνέχεια της ουσιαστικής ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό:, λύσεις σε στεγαστικά ζητήματα ελληνικών σχολείων και σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις υπέρ των εκπαιδευτικών και της καλύτερης λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Είναι η γέφυρα που ενώνει τις νεότερες γενιές με την Ελλάδα. Γι αυτό και συνεχίζουμε αμείωτα την προσπάθεια με έναν ξεκάθαρο στόχο: να αισθάνεται κάθε ελληνική οικογένεια της ομογένειας, κάθε μαθητής και κάθε εκπαιδευτικός, ότι η πατρίδα βρίσκεται δίπλα τους ουσιαστικά και σταθερά».Το Υπουργείο Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό με κάθε δυνατό τρόπο, στηρίζει κάθε μορφή οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, η οποία, σε περιβάλλον πολιτισμικής ετερότητας ανά την υφήλιο, σκοπεί στη διατήρηση, την καλλιέργεια και τη διεθνοποίηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού και απευθύνεται σε πολίτες όχι μόνο της ελληνικής διασποράς αλλά και όλου του κόσμου.Με αυτό το σκοπό, σήμερα υπηρετούν στο εξωτερικό 745 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, ο οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες περισσοτέρων από 41.000 μαθητών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.-λειτουργούν 57 αμιγή ελληνικά σχολεία,-στηρίζονται 149 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και-υποστηρίζονται 30 πανεπιστημιακές έδρες ελληνικών σπουδών.Για τη τρέχουσα σχολική χρονιά τυπώθηκαν δωρεάν περισσότερα από 145.000 σχολικά βιβλία για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού, ενώ το Υπουργείο προχωρά ήδη στην έγκαιρη εκτύπωση των εγχειριδίων και για την επόμενη σχολική χρονιά.Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της θητείας της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, αναγνωρίστηκαν τέσσερα (4), επιπλέον Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού:- το «Λόγος Ελληνικός του Ερεβάν» στην Αρμενία,-το «The Greek School of Wales – Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας» στο Ηνωμένο Βασίλειο,

- το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας «Νάγκολντ Βάδης-Βυρτεμβέργης» στη Γερμανία,

-και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας «Aix-en-Provence» στη Γαλλία.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επίλυση χρόνιων στεγαστικών προβλημάτων ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.



Ειδικότερα, οριστικοποιήθηκε η λύση για τη στέγαση του Ελληνικού Σχολείου Μονάχου, με την υπογραφή δεκαετούς (10 έτη) σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στη διεύθυνση Max Diamant Strasse 7, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη δέκα έτη. Το νέο κτήριο, η παράδοση του οποίου έγινε στις 15/12/2025, καλύπτει τις ανάγκες 196 μαθητών Δημοτικού και 129 μαθητών Γυμνασίου, ενώ δόθηκαν αντίστοιχες στεγαστικές λύσεις και για τις περιοχές του Ντύσσελντορφ και του Ντόρτμουντ.



Παράλληλα, το Υπουργείο προχωρά σε σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.



Συγκεκριμένα, τους προσεχείς μήνες θα προκηρυχθούν, μετά από σειρά ετών, οι θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ενώ έχει ήδη αναμορφωθεί και εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο επιλογής τους.



Επιπλέον, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, εξασφαλίστηκε η καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού και κατά το 5ο έτος απόσπασης και μάλιστα αναδρομικά για όσους ήδη βρίσκονται στο έτος αυτό.

15.05.2026, 13:04