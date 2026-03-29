Να περάσει ο επόμενος: Τέλος από την Τότεναμ ο Ιγκόρ Τούντορ
SPORTS
Έξι εβδομάδες άντεξε στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου ο Κροάτης τεχνικός

Τέλος από την Τότεναμ ο Ιγκόρ Τούντορ. 

Η ομάδα του Λονδίνου η οποία κινδυνεύει να υποβιβαστεί συμφώνησε να απολύσει τον Κροάτη τεχνικό ο οποίος έμεινε μόλις έξι εβδομάδες στον πάγκο της. 

Ο Τούντορ προσελήφθη ως υπηρεσιακός και μετά την ήττα με 3-0 από τη Νότιγχαμ δεν θα μπορούσε να παραμείνει άλλο στον πάγκο των «Πετεινών». 

Έμεινε στην Τότεναμ για  επτά παιχνίδια, καταγράφοντας μόλις μία νίκη, πέντε ήττες και μία ισοπαλία με απολογισμό τερμάτων 9-20!


Η ενημέρωση της Τότεναμ

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει συμφωνηθεί αμοιβαία η άμεση αποχώρηση του προπονητή Ιγκόρ Τούντορ από τον σύλλογο.

Ο Τόμισλαβ Ρόγκιτς και ο Ρικάρντο Ραγκνάτσι αποχώρησαν επίσης από τους αντίστοιχους ρόλους τους ως προπονητής τερματοφυλάκων και προπονητής φυσικής κατάστασης.

Ευχαριστούμε τον Ιγκόρ, τον Τόμισλαβ και τον Ρικάρντο για τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι εβδομάδων, κατά τις οποίες εργάστηκαν ακούραστα. Αναγνωρίζουμε επίσης το πένθος που υπέστη πρόσφατα ο Ιγκόρ και στέλνουμε την υποστήριξή μας σε αυτόν και την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Μια ενημέρωση για τον νέο προπονητή θα δοθεί εν ευθέτω χρόνο». 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης