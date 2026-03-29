Θρίαμβος παραμονής στην Basket League για την Καρδίτσα (85-72) επί του Πανιωνίου, πήρε και τη διαφορά
Θρίαμβος παραμονής στην Basket League για την Καρδίτσα (85-72) επί του Πανιωνίου, πήρε και τη διαφορά
Η Καρδίτσα βρίσκεται στο 6-15, μια νίκη πάνω από τους κυανέρυθρους και δύο πάνω από το Μαρούσι
Θρίαμβος για την Καρδίτσα, η οποία πήρε τεράστια νίκη απέναντι στον Πανιώνιο με 85-72.
Η Καρδίτσα με το +13 πήρε και την διαφορά απέναντι στον Πανιώνιο, ενώ βρίσκεται στο 6-15, μια νίκη πάνω από τους κυανέρυθρους και δύο πάνω από το Μαρούσι.
Τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, με την Καρδίτσα να είναι ανώτερη στο δεύτερο μισό και να καθαρίζει τη νίκη, η οποία αποτελεί τεράστια ανάσα για την ομάδα της Θεσσαλίας.
Στο φινάλε της αναμέτρησης επικράτησε, μάλιστα, ένταση με τον προπονητή του Πανιωνίου, Νέναντ Μάρκοβιτς, να έχει φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο.
Μπράντον Τζέφερσον και Άαρον Εστράδα είχαν από 17 πόντους για την Καρδίτσα, με τον Ντέιμιεν Τζέφερσον να προσθέτει 12 και τον Ντεβόντε Άπσον 10.
Για τον Πανιώνιο, ο Γουότσον είχε 19 πόντους απέναντι στην πρώην ομάδα του, ενώ 12 πρόσθεσε ο Τείλορ και ο Λιούις, που επίσης επέστρεψε για πρώτη φορά ως αντίπαλος στην Καρδίτσα, 11.
Πηγή: gazzetta.gr
Η Καρδίτσα με το +13 πήρε και την διαφορά απέναντι στον Πανιώνιο, ενώ βρίσκεται στο 6-15, μια νίκη πάνω από τους κυανέρυθρους και δύο πάνω από το Μαρούσι.
Τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, με την Καρδίτσα να είναι ανώτερη στο δεύτερο μισό και να καθαρίζει τη νίκη, η οποία αποτελεί τεράστια ανάσα για την ομάδα της Θεσσαλίας.
Στο φινάλε της αναμέτρησης επικράτησε, μάλιστα, ένταση με τον προπονητή του Πανιωνίου, Νέναντ Μάρκοβιτς, να έχει φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο.
Μπράντον Τζέφερσον και Άαρον Εστράδα είχαν από 17 πόντους για την Καρδίτσα, με τον Ντέιμιεν Τζέφερσον να προσθέτει 12 και τον Ντεβόντε Άπσον 10.
Για τον Πανιώνιο, ο Γουότσον είχε 19 πόντους απέναντι στην πρώην ομάδα του, ενώ 12 πρόσθεσε ο Τείλορ και ο Λιούις, που επίσης επέστρεψε για πρώτη φορά ως αντίπαλος στην Καρδίτσα, 11.
Πηγή: gazzetta.gr
