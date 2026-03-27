Εθνική Ελπίδων: Με χατ τρικ του Κούτσια η Ελλάδα 5-0 τη Μάλτα και βλέπει πρόκριση στο Euro 2027, δείτε τα γκολ

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα η Εθνική Ελπίδων
συνέτριψε τη Μάλτα
με 5-0 στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Λιβαδειάς, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του EURO U21
, έκανε το «6Χ6» στον όμιλό της κι εξακολουθεί να απολαμβάνει τη... μοναξιά της κορυφής.
Και πλέον ετοιμάζεται για τον μεγάλο «τελικό» της Τρίτης (31/3, 19:00) με τη Γερμανία στη Λεωφόρο, όπου ψάχνει νίκη ή ισοπαλία για να «σφραγίσει» σε μεγάλο την πρωτιά και την πρόκριση στα νοκ-άουτ.
Η ομάδα του Γιάννης Ταουσιάνη ήταν πολύ σοβαρή απ’ την αρχή ως το τέλος και «καθάρισε» τη νίκη πριν απ’ το ημίωρο, όταν άνοιξε το σκορ στο 16’ με τον Γκούμα (από ασίστ του Μπάμπη Κωστούλα) και διπλασίασε τα τέρματά της με τον Κούτσια στο 23’ (από ασίστ του Άλεν).
Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα βρήκε άλλα τρία γκολ με τον Καλοσκάμη (49’ από ασίστ του Χατσίδη) και τον Κούτσια (61’ πέναλτι και 79’ από ασίστ Τσαντίλα) ο οποίος ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ και στη συνέχεια έκανε... συντήρηση δυνάμεων ενόψει της «μάχης» της Τρίτης (31/3) με την U21 της «νασιονάλμανσαφτ».
Διαιτητής: Κάρλος Περέιρα (Πορτογαλία)
Κίτρινες: 50’ Ελούλ
Αποβολές: -
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Άλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου (46’ Κ. Κωστούλας), Γκούμας (72’ Αποστολάκης), Κούτσιας (89’ Ράλλης), Καλοσκάμης (62’ Μπρέγκου), Αλμύρας, Χατσίδης (62’ Τσαντίλας), Χ. Κωστούλας.
ΜΑΛΤΑ (Ντάβιντε Ματζότα): Σίσονς, Βιβιάνι (86’ Σεπέτκιν), Ελούλ, Σκισιούνα, Χέρι, Άγκιους, Μικάλεφ (69’ Καρουάνα), Α. Μποργκ, Ατάρντ (69’ Πιτς), Μπαρτόλο (83’ Κρος), Β. Μποργκ (86’ Φένετς).