Εθνική Ελπίδων: Με χατ τρικ του Κούτσια η Ελλάδα 5-0 τη Μάλτα και βλέπει πρόκριση στο Euro 2027, δείτε τα γκολ
SPORTS
Ελλάδα Εθνική Ελπίδων Μάλτα Euro 2027

Εθνική Ελπίδων: Με χατ τρικ του Κούτσια η Ελλάδα 5-0 τη Μάλτα και βλέπει πρόκριση στο Euro 2027, δείτε τα γκολ

Τρία γκολ του Κούτσια, ένα του Γκούμα και ένα του Καλοσκάμη έγραψαν τη νίκη 5-0 της Εθνικής κόντρα στη Μάλτα - Το επόμενο ματς με την Γερμανία την Τρίτη στις 19:00 στη Λεωφόρο αποτελεί «κλειδί» για την πρόκριση

Εθνική Ελπίδων: Με χατ τρικ του Κούτσια η Ελλάδα 5-0 τη Μάλτα και βλέπει πρόκριση στο Euro 2027, δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα η Εθνική Ελπίδων συνέτριψε τη Μάλτα με 5-0 στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Λιβαδειάς, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του EURO U21, έκανε το «6Χ6» στον όμιλό της κι εξακολουθεί να απολαμβάνει τη... μοναξιά της κορυφής.

Και πλέον ετοιμάζεται για τον μεγάλο «τελικό» της Τρίτης (31/3, 19:00) με τη Γερμανία στη Λεωφόρο, όπου ψάχνει νίκη ή ισοπαλία για να «σφραγίσει» σε μεγάλο την πρωτιά και την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Η ομάδα του Γιάννης Ταουσιάνη ήταν πολύ σοβαρή απ’ την αρχή ως το τέλος και «καθάρισε» τη νίκη πριν απ’ το ημίωρο, όταν άνοιξε το σκορ στο 16’ με τον Γκούμα (από ασίστ του Μπάμπη Κωστούλα) και διπλασίασε τα τέρματά της με τον Κούτσια στο 23’ (από ασίστ του Άλεν).


Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα βρήκε άλλα τρία γκολ με τον Καλοσκάμη (49’ από ασίστ του Χατσίδη) και τον Κούτσια (61’ πέναλτι και 79’ από ασίστ Τσαντίλα) ο οποίος ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ και στη συνέχεια έκανε... συντήρηση δυνάμεων ενόψει της «μάχης» της Τρίτης (31/3) με την U21 της «νασιονάλμανσαφτ».


Κλείσιμο
Διαιτητής: Κάρλος Περέιρα (Πορτογαλία)
Κίτρινες: 50’ Ελούλ
Αποβολές: -


Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Άλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου (46’ Κ. Κωστούλας), Γκούμας (72’ Αποστολάκης), Κούτσιας (89’ Ράλλης), Καλοσκάμης (62’ Μπρέγκου), Αλμύρας, Χατσίδης (62’ Τσαντίλας), Χ. Κωστούλας.

ΜΑΛΤΑ (Ντάβιντε Ματζότα): Σίσονς, Βιβιάνι (86’ Σεπέτκιν), Ελούλ, Σκισιούνα, Χέρι, Άγκιους, Μικάλεφ (69’ Καρουάνα), Α. Μποργκ, Ατάρντ (69’ Πιτς), Μπαρτόλο (83’ Κρος), Β. Μποργκ (86’ Φένετς).

1 ΣΧΟΛΙΟ

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

