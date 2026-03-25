Βίντεο: Το συγκινητικό reunion Κασεμίρο - Μόντριτς
Οι δύο πρώην συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκαν λίγο πριν τη φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Κροατία
Συνέθεσαν ένα από τα κορυφαία δίδυμα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, κατακτώντας με τη Ρεάλ Μαδρίτης αμέτρητους τίτλους.
Οι δρόμοι του Κάρλος Ενρίκε Κασεμίρο και του Λούκα Μόντριτς χώρισαν πριν από 2.5 χρόνια όταν ο Βραζιλιάνος έφυγε από τη Μαδρίτη για το Μάντσεστερ, ενώ πέρσι το καλοκαίρι ο Κροάτης αποχώρησε με προορισμό το Μιλάνο.
Οι δύο τους δεν είχαν βρεθεί αντίπαλοι από τη στιγμή που ανήκαν σε διαφορετικές ομάδες, αλλά αυτό θα συμβεί αύριο στη φιλική αναμέτρηση Βραζιλίας-Κροατίας που θα διεξαχθεί στο Ορλάντο...
Οι δύο τους συναντήθηκαν στο θεματικό πάρκο των Universal Studios και αντάλλαξαν φανέλες με τα σχετικά πειράγματα («στη δίνω αλλά πρέπει να παίξεις με εμάς», είπε ο Κασερίμο, «Με το μαλακό στο φιλικό» τόνισε ο Μόντριτς).
Οι δύο τους συναντήθηκαν στο θεματικό πάρκο των Universal Studios και αντάλλαξαν φανέλες με τα σχετικά πειράγματα («στη δίνω αλλά πρέπει να παίξεις με εμάς», είπε ο Κασερίμο, «Με το μαλακό στο φιλικό» τόνισε ο Μόντριτς).
El reencuentro de Casemiro y Luka Modric.— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 25, 2026
Estoy llorando 🥹🥹🤍pic.twitter.com/WglClY5lLq
