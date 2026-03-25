Βίντεο: Το συγκινητικό reunion Κασεμίρο - Μόντριτς
Οι δύο πρώην συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκαν λίγο πριν τη φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Κροατία

Συνέθεσαν ένα από τα κορυφαία δίδυμα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, κατακτώντας με τη Ρεάλ Μαδρίτης αμέτρητους τίτλους.

Οι δρόμοι του Κάρλος Ενρίκε Κασεμίρο και του Λούκα Μόντριτς χώρισαν πριν από 2.5 χρόνια όταν ο Βραζιλιάνος έφυγε από τη Μαδρίτη για το Μάντσεστερ, ενώ πέρσι το καλοκαίρι ο Κροάτης αποχώρησε με προορισμό το Μιλάνο.

Οι δύο τους δεν είχαν βρεθεί αντίπαλοι από τη στιγμή που ανήκαν σε διαφορετικές ομάδες, αλλά αυτό θα συμβεί αύριο στη φιλική αναμέτρηση Βραζιλίας-Κροατίας που θα διεξαχθεί στο Ορλάντο...

Οι δύο τους συναντήθηκαν στο θεματικό πάρκο των Universal Studios και αντάλλαξαν φανέλες με τα σχετικά πειράγματα («στη δίνω αλλά πρέπει να παίξεις με εμάς», είπε ο Κασερίμο, «Με το μαλακό στο φιλικό» τόνισε ο Μόντριτς).



Thema Insights

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Δείτε Επίσης