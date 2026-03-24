Super league: Σήμερα η κλήρωση για τα Playoffs και Playouts του πρωταθλήματος
Τρεις διαφορετικές κληρώσεις για τα τρία γκρουπ ομάδων που έχουν δημιουργηθεί - Οι ημερομηνίες των αγώνων

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε την Κυριακή (22/3), και πλέον οι ομάδες περιμένουν με αγωνία την κλήρωση στο κάθε ένα από τα μίνι-πρωταθλήματα, ανάλογα τους στόχους τους.

Στο γκρουπ των Playoffs 1-4 για την ανάδειξη του πρωταθλητή μπήκαν η πρωτοπόρος ΑΕΚ (60β.), ο πρωταθλητής Ολυμπιακός (58β.), ο ΠΑΟΚ (57β.) και ο Παναθηναϊκός (49β.), που είναι έτοιμοι για έξι αγωνιστικές γεμάτες δράμα και σασπένς. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα (24/3) στις 13:00, στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής, ενώ η πρώτη αγωνιστική θα λάβει χώρα στις 4-5 Απριλίου, με την τελευταία να έχει προγραμματιστεί για τις 16-17 Μαϊου.

Θα ακολουθήσει στις 13:30 η κλήρωση των Playoffs 5-8, στην οποία συμμετέχουν Λεβαδειακός (21β*), ΟΦΗ (16β*), Βόλος (16β.*) και Άρης (15β.*), με μοναδικό έπαθλο το ευρωπαϊκό εισιτήριο που δίνει η 5η θέση (σσ δηλαδή η πρώτη σε αυτό το γκρουπ) και την υποσημείωση ότι αν η ομάδα της Κρήτης επικρατήσει του ΠΑΟΚ στον τελικό Κυπέλλου, τότε δεν θα δοθεί εισιτήριο για Ευρώπη από την 5η θέση, και ως εκ τούτου τα παιχνίδια μετά τις 25 Απριλίου δεν θα έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Τέλος, έχουμε στις 14:00 την κλήρωση των Playouts για την αποφυγή του υποβιβασμού, με τους Ατρόμητο (29β), Κηφισιά (27β.), Παναιτωλικό (26β.), ΑΕΛ Novibet (23β.), Πανσερραϊκό (17β.) και Αστέρα Τρίπολης (17β.) να θέλουν να αποφύγουν τις δυο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στη Superleague 2.


Playoffs 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου


Playoffs 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου


Playouts

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου
3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
4η αγωνιστική: 22 Απριλίου
5η αγωνιστική: 26 Απριλίου
6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
10η αγωνιστική: 21 Μαΐου
