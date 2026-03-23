Ο Πέτρος Μάνταλος αποσύρεται από την Εθνική, ενημέρωσε τον Γιοβάνοβιτς
Ο έμπειρος άσος της ΑΕΚ αποχωρεί, έχοντας 71 συμμετοχές με τη γαλανόλευκη

Τέσσερις μήνες μετά την τελευταία του επίσημη εμφάνιση σε αγώνα της Εθνικής ομάδας (18/11/2025, κόντρα στη Λευκορωσία) ο Πέτρος Μάνταλος έκρινε ότι ήρθε η ώρα να βάλει τους τίτλους τέλους στη γαλανόλευκη καριέρα του...

Ο 35χρονος μέσος έκρινε ότι ήρθε η ώρα για να κάνει στην άκρη για το νέο αίμα, ενημερώνοντας τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του.

Ο Πέτρος Μάνταλος έχει γεννηθεί στην Κομοτηνή και κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ανδρών από τον Ρανιέρι ανήμερα των γενεθλίων του, τον Αύγουστο του 2014. Σε ηλικία σχεδόν 18 ετών έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία με τη SKODA Ξάνθη.

Με τη φανέλα της θρακιώτικης ομάδας αγωνίστηκε συνολικά πέντε σεζόν, προτού πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ, και το καλοκαίρι του 2013 δοκιμάστηκε στο διεθνή ανταγωνισμό σε συλλογικό επίπεδο εναντίον της Λίνφιλντ και της Σταντάρ Λιέγης στα προκριματικά του Europa League. Ο Πέτρος Μάνταλος έχει αγωνιστεί στην Εθνική Ελπίδων, με την οποία έκανε ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο του 2011 σε αγώνα με αντίπαλο την Κύπρο.

Συνολικά μέτρησε 71 συμμετοχές και 7 τέρματα ως μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μας.
