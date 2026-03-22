Η ΑΕΚ (3-0 την Κηφισιά) μπαίνει πρώτη στα playoffs, μετά τα δώρα Ολυμπιακού (0-0 με ΑΕΛ), ΠΑΟΚ (ήττα 2-1 στον Βόλο), δείτε τα γκολ
H AEK πάει στα playoffs στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ - Ο Παναθηναϊκός πέρασε με 2-1 από την Τρίπολη, μπήκε στην οχτάδα ο Βόλος, στα playouts ο Ατρόμητος
Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα η κορυφή στη βαθμολογία της Stoixinan Super League 1, άλλαξε κάτοχο, με την ΑΕΚ να επιστρέφει στην πρώτη θέση εκμεταλλευόμενη τα ανέλπιστα δώρα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, στο φινάλε της κανονικής περιόδου.
Η Ένωση μπήκε ως 3η της βαθμολογίας στην τελευταία αγωνιστική, αλλά καθάρισε σε 36 λεπτά την Κηφισιά και μετά εισέπραξε τα ευχάριστα μαντάτα από το Καραϊσκάκη και το Πανθεσσαλικό.
Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός παρά τις 34 (!) τελικές του έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ και βρέθηκε δεύτερος, αλλά ακόμη μεγαλύτερο ήταν το κάζο του ΠΑΟΚ που αν και προηγήθηκε έχασε με 2-1 στον Βόλο κι από πρώτος βρέθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.
Το γκολ του Ουρτάδο στο 90'+5' όχι μόνο γκρέμισε τον ΠΑΟΚ από την κορυφή, αλλά έστειλε τον Βόλο στα play off για τις θέσεις 5-8, αφήνοντας εκτός τον Ατρόμητο, που έχασε 1-0 στη Λιβαδειά.
Ο Λεβαδειακός ξεκινά τη μάχη της 5ης θέσης στο +5 από ΟΦΗ, Βόλο και στο +6 από τον Άρη, με τους κίτρινους να χάνουν με 2-0 στο Βικελίδης και από τον ΟΦΗ!
Όσον αφορά τη μάχη της παραμονής, η ΑΕΛ πήρε ανάσα με το Χ στο Καραϊσκάκη, όπως και ο Πανσερραϊκός που έμεινε στο 0-0 στο Αγρίνιο με τους Σερραίους όπως και ο Αστέρας να είναι στο -6 από την ομάδα της Θεσσαλίας.
Βόλος - ΠΑΟΚ 2-1
Πέρσι ο ΠΑΟΚ κέρδιζε με 1-0 τον Βόλο στην Τούμπα, αλλά άφησε το ματς να πάει στην κόψη του ξυραφιού και οι Θεσσαλοί με δύο γκολ στις καθυστερήσεις έκαναν την ανατροπή και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη επί του Δικεφάλου.
Σήμερα, ο ΠΑΟΚ, που δεν είχε χάσει ποτέ στο Πανθεσσαλικό, προηγήθηκε μόλις στο 13' με την εξαιρετική κίνηση και το πλασέ του Γερεμέγιεφ, αλλά αντί να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ, πίστεψε ότι το ματς τελείωσε και το πλήρωσε ακριβά...
Αφού γλίτωσε την ισοφάριση στο πρώτο ημίχρονο σε δύο περιπτώσεις, συνέχισε να μην ακούει τα καμπανάκια και στο 64' ήρθε το 1-1. Από το γύρισμα του Αμπάντα, ο Τσιφτσής έπεσε χωρίς να ακουμπήσει τη μπάλα, ο Λόβρεν δεν είδε τον Μαρτίνεζ που πετάχτηκε από πίσω του και έκανε το 1-1.
Το γκολ άγχωσε ακόμη περισσότερο τον ΠΑΟΚ που τα περίμενε όλα από τον Κωνσταντέλια, όσο περνούσε η ώρα τόσο περισσότερα λάθη γινόταν και στο 90'+5' ο Ντεσπόντοφ έχασε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή από τον Ουρτάδο που έφυγε μόνος του, απέφυγε τον Τσιφτσή και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0
Πρωτιά με περίπατο για την ΑΕΚ. Η Ένωση καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι με την Κηφισιά αφού σε αντίθεση με το ματς με την Τσέλιε μπήκε... γκαζωμένη.
Στο 6' ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή και απέφυγε τον Λαρουσί, ο οποίος τον βρήκε με το χέρι στο πρόσωπο. Ο διαιτητής έδειξε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Λούκα Γιόβιτς.
Στο 17΄ από λάθος του Ραμίρες ο Κοϊτά έκλεψε και προσπάθησε να σκοράρει από μακριά, η μπάλα βρήκε στον Πέτκοφ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 25΄ ο Βάργκα έγραψε το 3-0 από ασίστ του Πινέδα.
Η Κηφισιά είχε δοκάρι με τον Πόμπο στο 31'.
Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0
Γκέλα για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Η ομάδα του Πειραιά έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ παρότι είχε 34 τελικές. Απέναντι της βρήκε έναν σπουδαίο τερματοφύλακα τον Θόδωρο Βενετικίδη ο οποίος λίγα λεπτά πριν τη σέντρα πήρε τη θέση του Νίκου Μελίσσα!
Οι ερυθρόλευκοι είχαν ευκαιρίες με τους Ταρέμι, Ζέλσον, Ποντένσε στο 1ο μέρος και στο 2ο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους.
Ο Βενετικίδης έβγαλε δύο σημαντικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού, του Ταρέμι στο 57΄ αλλά και του Ποντένσε στο 60΄. Ο Ολυμπιακός είχε και δοκάρι με τον Ποντένσε στο 88' αλλά το γκολ δεν ήρθε.
Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός 1-2
Οι πράσινοι δεν είχαν ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο, αλλά ήθελαν μετά το βαρύ 4-0 στην έδρα της Μπέτις και τον ευρωπαϊκό τους αποκλεισμό να βγάλουν μια αντίδραση και το πέτυχαν, χωρίς να κάνουν κάτι το εντυπωσιακό.
Αντιθέτως ο Αστέρας, ο οποίος έψαχνε οξυγόνο για να μείνει ζωντανός στη μάχη της παραμονής, έδειξε και πάλι γιατί είναι φέτος τόσο χαμηλά και μετά από 19 χρόνια κινδυνεύει σοβαρά για υποβιβασμό...
Το ματς από την αρχή δεν είχε καλό ρυθμό, με τον ΠΑΟ να απειλεί σοβαρά στο 17' αλλά ο Χατζηεμμανουήλ έβγαλε την προβολή του Τεττέη, όμως ο τελευταίος στο 29' ανατράπηκε από τον Λάσκαρη και ο Ζαρουρί άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Κι ενώ το ματς δεν είχε φάσεις στο 45'+4' ο Δεληγιαννίδης βρήκε τη μπάλα με το χέρι, ο Παπαπέτρου μέσω VAR έδωσε νέο πέναλτι κι ο Τεττέη πέτυχε το 0-2.
Στο β' ημίχρονο το ματς ήταν ακόμη χειρότερο και απλά λίγο έδωσε λίγο ενδιαφέρον ο Ίνγκασον στο 82' όταν πέτυχε ένα απίθανο αυτογκόλ (με την πλάτη). Με τους πράσινους να μένουν με 10 παίκτες (τραυματίστηκε ο Ερνάντεθ και είχαν κλείσει οι αλλαγές) οι Αρκάδες βγήκαν μπροστά για το γκολ ισοφάρισης, χωρίς όμως να κάνουν μεγάλη φάση.
Άρης - ΟΦΗ 0-2
Τεράστιο διπλό για τον ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη. Ο ΟΦΗ εκτός από τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει με αξιώσεις το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω της 5ης θέσης.
Από την άλλη ο Άρης μπήκε τελευταίος στα playoffs (5-8) και λίγο έλειψε να καταλήξει στα playouts. Στο 36΄ ο Φούντας τροφοδότησε τον Σενγκέλια στα δεξιά, ο οποίος «γύρισε» στον Νους και ο Αργεντινός εξτρέμ άνοιξε το σκορ (0-1).
Ο Άρης ξεκίνησε δυνατά στο 2ο μέρος αλλά ο ΟΦΗ έφτασε και σε 2ο γκολ με τον Ταξιάρχη Φούντα στο 57'.
Στο 62ο λεπτό ο Άρης σημάδεψε το δοκάρι με τον Καντεβέρε, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Χριστογεώργος είπε «όχι» σε σουτ του Γιαννιώτα.
Λεβαδειακός - Ατρόμητος 1-0
Ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες μετά την 1η Φεβρουαρίου, επικρατώντας εντός έδρας με 1-0 του Ατρομήτου.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Όζμπολτ στο 64ο λεπτό, μετά από ασίστ του Τσάπρας από τα δεξιά.
Με τη νίκη αυτή, ο Λεβαδειακός μπαίνει στα playoffs 5-8 ως πρώτος στο +5 από τον ΟΦΗ, ενώ ο Ατρόμητος χάνει την ευκαιρία να μπει στην πρώτη οκτάδα μετά τη νίκη του Βόλου επί του ΠΑΟΚ.
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 0-0
Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός έμειναν στο 0-0 στο Αγρίνιο.
Στο πρώτο μέρος η μεγαλύτερη ευκαιρία ανήκε στους Αγρινιώτες. Στο 31ο λεπτό το σουτ του Ρόσα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι των Σερρών!
Στο 81' ο Πανσερραϊκός είχε διπλή μεγάλη ευκαιρία με τον Δοϊρανλή, ο οποίος επιχείρησε δύο σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να σταματά στα σώματα αμυντικών του Παναιτωλικού.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0
Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0
Βόλος - ΠΑΟΚ 2-1
Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός 1-2
Άρης - ΟΦΗ 0-2
Λεβαδειακός - Ατρόμητος 1-0
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 0-0
Οι ομάδες των playoffs (1-4)
ΑΕΚ 60
Ολυμπιακός 58
ΠΑΟΚ 57
Παναθηναϊκός 49
Οι ομάδες των playoffs (5-8)
Λεβαδειακός 42 (21 στα play offs)
ΟΦΗ 32 (16 στα play offs)
Βόλος 31 (16 στα play offs)
Άρης 30 (15 στα play offs)
Οι ομάδες των playouts
Ατρόμητος 29
Κηφισιά 27
Παναιτωλικός 26
ΑΕΛ 23
Πανσερραϊκός 17
Αστέρας Τρίπολης 17
Η Βαθμολογία (Σε 26 αγώνες)
1. ΑΕΚ 60
2. Ολυμπιακός 58
3. ΠΑΟΚ 57
4. Παναθηναϊκός 49
5. Λεβαδειακός 42
6. ΟΦΗ 32
7. Βόλος 31
8. Άρης 30
9. Ατρόμητος 29
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 26
12. ΑΕΛ 23
13. Πανσερραϊκός 17
14. Αστέρας Τρίπολης 17
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
