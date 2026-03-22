Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 68-84: «Καθάρισαν» άνετα οι πράσινοι στη Γλυφάδα πριν την κρίσιμη διαβολοβδομάδα, βίντεο

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε ακόμα και με 30 πόντους διαφορά και παρότι ο Πανιώνιος μείωσε στα τελευταία λεπτά, δεν αντιμετώπισε ποτέ πραγματικές δυσκολίες





Οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί και με 30 πόντους διαφορά.



Πανιώνιος – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας







Ο μεν Πανιώνιος είχε 3/10 εντός παιδιάς, ενώ ο Παναθηναϊκός μόλις 1/8 σουτ και 3 λάθη στο ίδιο χρονικό διάστημα.



Μετά το κυανέρυθρο +4 (12-8) το σκηνικό του αγώνα άλλαξε.





Οι Φαρίντ και Χουάντσο έδωσαν τις λύσεις που έψαχνε η ομάδα του Άταμαν και με επιμέρους σκορ 2-11 έφεραν το «τριφύλλι» στο +5 (14-19) με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.



Η άμυνα ήταν εκείνη που είχε κρατήσει το πράσινο προβάδισμα, το οποίο έφτασε και σε διψήφιο νούμερο για πρώτη φορά στο ματς (18-28 στο 15') ελέγχοντας απόλυτα το παιχνίδι.



Στην εξίσωση μπήκε και ο Ρογκαβόπουλος, με το ημίχρονο να κλείνει στο +15 για λογαριασμό των «πρασίνων» (27-42) έχοντας 6/14 δίποντα και 6/14 τρίποντα, αν και είχαν υποπέσει σε 9 λάθη!



Την ίδια ώρα ο Πανιώνιος τα περίμενε όλα από τον Τόμασον (12π. στο α' μέρος), με την ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς να ήταν πολύ άστοχη έξω από τα 6.75 μέτρα (2/15) αν και ήταν πολύ «φτωχή» στη δημιουργία (5 ασίστ για 7 λάθη).



Με το βλέμμα... στραμμένο στην κρίσιμη διπλή αγωνιστική που έρχεται στην Euroleague , ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανιωνίου στο κλειστό της Γλυφάδας με 84-68.Οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί και με 30 πόντους διαφορά.Εκατερώθεν αστοχία στα πρώτα λεπτά του αγώνα, κάτι που αποτυπώθηκε και από το χαμηλό σκορ στο εξάλεπτο (10-8).Ο μεν Πανιώνιος είχε 3/10 εντός παιδιάς, ενώ ο Παναθηναϊκός μόλις 1/8 σουτ και 3 λάθη στο ίδιο χρονικό διάστημα.Μετά το κυανέρυθρο +4 (12-8) το σκηνικό του αγώνα άλλαξε.Οι Φαρίντ και Χουάντσο έδωσαν τις λύσεις που έψαχνε η ομάδα του Άταμαν και με επιμέρους σκορ 2-11 έφεραν το «τριφύλλι» στο +5 (14-19) με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.Ένα διάστημα όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν επιθετικό ρυθμό.Η άμυνα ήταν εκείνη που είχε κρατήσει το πράσινο προβάδισμα, το οποίο έφτασε και σε διψήφιο νούμερο για πρώτη φορά στο ματς (18-28 στο 15') ελέγχοντας απόλυτα το παιχνίδι.Στην εξίσωση μπήκε και ο Ρογκαβόπουλος, με το ημίχρονο να κλείνει στο +15 για λογαριασμό των «πρασίνων» (27-42) έχοντας 6/14 δίποντα και 6/14 τρίποντα, αν και είχαν υποπέσει σε 9 λάθη!Την ίδια ώρα ο Πανιώνιος τα περίμενε όλα από τον Τόμασον (12π. στο α' μέρος), με την ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς να ήταν πολύ άστοχη έξω από τα 6.75 μέτρα (2/15) αν και ήταν πολύ «φτωχή» στη δημιουργία (5 ασίστ για 7 λάθη).

Μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου η διαφορά έφτασε αρχικά στο +17 (27-44 στο 21') έχοντας γίνει ο Παναθηναϊκός το «αφεντικό» του αγώνα χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου από τους γηπεδούχους.



Σορτς και Χουάντσο ήταν εκείνοι που είχαν κρατήσει την μπαγκέτα της ομάδας τους με τον δείκτη του σκορ να φτάνει και στους 30 πόντους διαφορά (37-67 στο 27'), δείγμα και της εικόνας που επκρατούσε στο κλειστό της Γλυφάδας.



Η 3η περίοδος έκλεισε με την ομάδα του Άταμαν να βρίσκεται στο +25 (45-70) έχοντας ρίξει πρόωρα και τους τίτλους τέλους στο παιχνίδι.



Όπως ήταν λογικό και επόμενο ενόψει της διπλής αγωνιστικής, ο Τούρκος προπονητής έκανε rotation και έδωσε χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που έρχονται -συνήθως- από τον πάγκο.



Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο ο Πανιώνιος εκμεταλλεύτηκε την χαλαρότητα που έδειξαν οι «πράσινοι» με αποτέλεσμα να μειώσει στους 12 πόντους (63-75 στο 37') έχοντας τρέξει ένα επιμέρους σκορ 25-8 στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.



Παρόλα αυτά δεν υπήρξε συνέχεια και ο Παναθηναϊκός έφτασε στο... ρελαντί στην τελική επικράτηση.



Τα δεκάλεπτα: 14-19, 27-42, 45-70, 68-84.