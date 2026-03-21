Βίντα και Γιόβιτς αποθεώνουν τους οπαδούς της ΑΕΚ και την Ελλάδα, δείτε βίντεο

Στο περιθώριο της αναμέτρησης της ΑΕΚ
με την Τσέλιε, οι ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού Sport TV είχαν... μπόλικο υλικό για να στείλουν στην πατρίδα τους...
Πέρα από τον Μπέντζαμιν Βέρμπιτς, ο οποίος μίλησε την παραμονή του αγώνα στην Allwyn Arena, ο Ντομαγκόι Βίντα
και ο Λούκα Γιόβιτς
έδωσαν συνέντευξη με φόντο τη θάλασσα και μίλησαν για το πως κυλά η ζωή τους στην Ελλάδα.
Μάλιστα πέρα από κάποια χαρακτηριστικά πλάνα της πρωτεύουσας το ρεπορτάζ ξεκινά με την βόλτα των δύο παικτών στη θάλασσα.
το βίντεο με τη συνέντευξη.
«Τι λες να νοικιάσουμε ένα σκάφος για να κάνουμε ιστιοπλοΐα σε αυτήν την υπέροχη θάλασσα;», λέει ο Βίντα στον Γιόβιτς, με τον τελευταίο να του απαντά: «Νομίζω πως πρέπει να το κάνουμε. Ο καλός καιρός επιστρέφει. Λατρεύω τον ήλιο και αμέσως μου φτιάχνει τη διάθεση».
Γενικότερα η διάθεση και των δύο ήταν εξαιρετική καθώς έχουν δέσει από νωρίς.
«Όπως βλέπετε, δεν είναι καθόλου άσχημα εδώ. Προς το παρόν όλα πάνε πολύ καλά και έχουμε ένα μικρό βαλκανικό γκρουπ. Η διαδικασία προσαρμογής ήταν πολύ γρήγορη», τόνισε αρχικά ο Γιόβιτς με τον Βίντα να τον πειράζει, προσθέτοντας: «Παιδιαρίζει κάποιες φορές, αλλά κάποια στιγμή θα βάλει μυαλό»!
Στη συνέχεια ο Σέρβος σέντερ-φορ και πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, στάθηκε στον κόσμο της ομάδας. «Ήρθα πεινασμένος για γκολ, πεινασμένος για παιχνίδι και για μάχη για τίτλους. Η AEK είναι ένας μεγάλος σύλλογος με τεράστια βάση φιλάθλων. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός σύλλογος που έχει οπαδούς σε όλη τη χώρα. Εντυπωσιάστηκα πολύ όταν ήρθα εδώ. Ειλικρινά λέω ότι οι φίλαθλοι της AEK είναι οι πιο παθιασμένοι οπαδοί μπροστά στους οποίους έχω παίξει μέχρι τώρα», ήταν τα λόγια του ενώ ο Βίντα επισήμανε: «Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, γι’ αυτό το πρώτο πράγμα είναι η απέραντη αγάπη των φιλάθλων. Το δεύτερο πράγμα, που συνδέεται με το πρώτο, είναι η δύναμη. Το πώς οι άνθρωποι παλεύουν για την ομάδα τους είναι πραγματικά κάτι που σε εμπνέει».