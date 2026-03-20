Αταμάν: Ο Χουάντσο ήταν για μένα ο κύριος υπεύθυνος για τη νίκη
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με σκορ 82-74 επί του Ερυθρού Αστέρα
Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 18-14.
Μετά το τέλος του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, ο Εργκίν Άταμαν δήλωσε στη flash interview: «Στην τελευταία περίοδο επιτέλους παίξαμε επιθετική άμυνα. Βελτιώσαμε τον ρυθμό μας, ο Ναν άρχισε να σκοράρει. Για τρία δεκάλεπτα έχανε τα σουτ του, αλλά μετά ξεκίνησε να βάζει και ο Σλούκας μοίραζε ασίστ. MVP ήταν ο Χέιζ - Ντέιβις και ήταν πολύ καλός ο Ρογκαβόπουλος.
Ο Χουάντσο ήταν για μένα ο κύριος υπεύθυνος για την άμυνα και τα ριμπάουντ του και άλλαξε το τέμπο. Ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς αφού παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα, που μπορεί να σε τιμωρήσει. Κομβική νίκη για εμάς και ειδικά αφού βρεθήκαμε πίσω με 12 πόντους. Είδαμε ότι έχουμε πολλές στρατηγικές επιλογές. Ο Ματίας προσπάθησε πολύ απόψε, αλλά είχε κάποια προβλήματα στα σουτ. Με Χουάντσο και Ντέιβις ανοίξαμε το γήπεδο. Ο ΜακΙντάιρ είναι εξαιρετικός παίκτης και μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε 8 ασίστ. Ο κόσμος ήταν εκπληκτικός, αυτό είναι το ΟΑΚΑ! Μας βοήθησε πάρα πολύ!».
Πηγή: www.gazzetta.gr
