Αταμάν: Ο Χουάντσο ήταν για μένα ο κύριος υπεύθυνος για τη νίκη
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με σκορ 82-74 επί του Ερυθρού Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 18-14.

Μετά το τέλος του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, ο Εργκίν Άταμαν δήλωσε στη flash interview: «Στην τελευταία περίοδο επιτέλους παίξαμε επιθετική άμυνα. Βελτιώσαμε τον ρυθμό μας, ο Ναν άρχισε να σκοράρει. Για τρία δεκάλεπτα έχανε τα σουτ του, αλλά μετά ξεκίνησε να βάζει και ο Σλούκας μοίραζε ασίστ. MVP ήταν ο Χέιζ - Ντέιβις και ήταν πολύ καλός ο Ρογκαβόπουλος.

Ο Χουάντσο ήταν για μένα ο κύριος υπεύθυνος για την άμυνα και τα ριμπάουντ του και άλλαξε το τέμπο. Ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς αφού παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα, που μπορεί να σε τιμωρήσει. Κομβική νίκη για εμάς και ειδικά αφού βρεθήκαμε πίσω με 12 πόντους. Είδαμε ότι έχουμε πολλές στρατηγικές επιλογές. Ο Ματίας προσπάθησε πολύ απόψε, αλλά είχε κάποια προβλήματα στα σουτ. Με Χουάντσο και Ντέιβις ανοίξαμε το γήπεδο. Ο ΜακΙντάιρ είναι εξαιρετικός παίκτης και μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε 8 ασίστ. Ο κόσμος ήταν εκπληκτικός, αυτό είναι το ΟΑΚΑ! Μας βοήθησε πάρα πολύ!».

Πηγή: www.gazzetta.gr 
Σχετικά Άρθρα

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

