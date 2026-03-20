Παναθηναϊκός: Η 12αδα για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, άφησε εκτός Χολμς, Τολιόπουλο ο Αταμάν
O Ρισόν Χολμς «κόπηκε» από τον Εργκίν Αταμάν για το κρίσιμο παιχνίδι με τους Σέρβους
Μετά τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες με τον Ρισόν Χολμς, ο Τούρκος προπονητής αποφάσισε να αφήσει εκτός αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα τον Αμερικανό σέντερ του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα την παραμονή του αγώνα ο Άταμαν δεν θέλησε να σχολιάσει τα όσα συνέβησαν λέγοντας απλά «σιχαίνομαι τα social media» αναφορικά με τα όσα επακολούθησαν της δήλωσής του στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ.
Για να θυμίσουμε ο Αταμάν είχε δηλώσει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι ο Χολμς «κοιμόταν» με τον παίκτη να απαντάει στο X με γελάκια ενώ θέση είχαν πάρει η σύζυγός του και η μητέρα του!
Η μόνη αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της Euroleague κόντρα στην Ζάλγκιρις είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έναντι του Ρισόν Χολμς. Επίσης έμειναν εκτός οι Τολιόπουλος, Γκριγκόνις και ο τραυματίας Σαμοντούροβ.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
Πηγή: www.gazzetta.gr
