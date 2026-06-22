«Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο του παιδιού μου, δεν υπήρχε κανείς στα χειρουργεία και ούρλιαζα ότι υπάρχει πρόβλημα» λέει ο πατέρας του 27χρονου στρατιώτη
«Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο του παιδιού μου, δεν υπήρχε κανείς στα χειρουργεία και ούρλιαζα ότι υπάρχει πρόβλημα» λέει ο πατέρας του 27χρονου στρατιώτη
Η εκδίκαση της υπόθεσης ήταν να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Πενταμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης, ωστόσο τελικά αναβλήθηκε για την 5η Ιανουαρίου του 2027
«Αυτό που θέλω είναι να λάμψει η αλήθεια», τονίζει ο πατέρας του 27χρονου Νίκου Γκάτση, μιλώντας για ένα ντόμινο από λάθη που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του, στις 3 Νοεμβρίου 2023.
Η εκδίκαση της υπόθεσης ήταν να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Πενταμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης, ωστόσο τελικά αναβλήθηκε για την 5η Ιανουαρίου του 2027 . Στο εδώλιο κάθονται δώδεκα γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση.
«Ένα τουβλάκι να έλειπε από αυτό το ντόμινο, ο γιος μου θα είχε σωθεί», σημειώνει ο πατέρας του 27χρονου, εξηγώντας στη συνέχεια όλα τα λάθη που οδήγησαν στον θάνατο του γιου του και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
«Δεν υπήρχε κανένας στα χειρουργεία. Ούρλιαζα στη γραμματεία και έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα. Μου έλεγαν όλοι ότι θα έρθει ο γιατρός, όμως δεν ήρθε κανένας», συνεχίζει με δάκρυα στα μάτια.
«Η νοσοκόμα με καθησύχαζε. Δεν επιτρεπόταν ούτε επισκεπτήριο και όταν μπήκα για πέντε λεπτά να δώσω το κινητό στον γιο μου, της είπε μπροστά μου ότι είχε δύσπνοια και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Μου έκανε εντύπωση ότι είχε πάρα πολλές γάζες, χωρίς να είμαι γιατρός. Της είπα ότι έχει δύσπνοια και μου είπε "δεν είναι τίποτα, έτσι κάνουν όλοι, θα περάσει αυτό". Εγώ δεν ξέρω από ιατρικά, το πίστεψα», τονίζει.
Όπως εξηγεί στη συνέχεια, εκείνη την ώρα δεν υπήρχε γιατρός στο νοσοκομείο και του έλεγαν ότι θα έρθει. «Έφυγα έξω, φώναζα. Έτρεχαν και άλλοι ασθενείς και δεν βρίσκαμε κανέναν. Μετά τη δύσπνοια έτρεχε αίμα από τις φλέβες του. Αν υπήρχε ένας γιατρός και του έκανε άνοιγμα να βγει το αίμα, θα είχε σωθεί, όπως είπαν και οι πραγματογνώμονες».
Αυτό που ζητά ο πατέρας του 27χρονου είναι στο δικαστήριο όλοι να πούνε την αλήθεια, «να μη φοβηθούν τους ανωτέρους, να μη φτιάξουν σκευωρίες και πουν ψέματα».
Ο στρατιώτης Νίκος Γκάτσης είχε εισαχθεί στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής για καρκίνο θυρεοειδούς και συνοδό λεμφαδενικό καθαρισμό μεταστατικών λεμφαδένων, με παράλληλη ύπαρξη ύποπτου κυστικού μορφώματος στην περιοχή του τραχήλου (που εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για καλόηθες).
Η επέμβαση ξεκίνησε στις 8 το πρωί, ολοκληρώθηκε στη 1 μετά το μεσημέρι και σε λιγότερο από πέντε ώρες αργότερα το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή, πρακτικά πνιγμένο από το ίδιο του το αίμα.
«Ο γιος μου πήγε φαντάρος τον Μάρτιο του 2023 και μέσα στον στρατό τού είπαν ότι έχει αυτό το πρόβλημα με τον θυρεοειδή, το οποίο δεν το είχε εμφανίσει πιο πριν. Και ακόμα υπάρχει η απορία γιατί το χειρουργείο έπρεπε να γίνει μέσα σε τρεις ημέρες χωρίς να μας έχουν δώσει καμία εξέταση, παρόλο τις εκκλήσεις, και γιατί έγινε με τέτοιον πρόχειρο τρόπο, με τρεις γιατρούς που, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που πήραμε, μια φορά έγινε τέτοιο χειρουργείο στον γιο μου κι άλλες δύο πριν από 3-4 χρόνια, όταν σε άλλα χειρουργεία αυτή η εγχείρηση γίνεται ως ρουτίνα δύο φορές την εβδομάδα και δεν έχει επέλθει κανένας θάνατος. Αφού δεν είχαν ειδικούς γιατρούς και από ό,τι ξέρω καλούν απέξω αν είσαι αξιωματικός, τόσο κατώτερος ήταν ο γιος μου που ήταν φαντάρος και τον εγχείρησε ο πρώτος τυχόντας γιατρός που είχαν μπροστά τους; Και άλλοι δύο επικουρικοί γιατροί δήλωσαν ότι "εμείς πήγαμε επτά το πρωί και δεν ξέραμε καν τι χειρουργείο θα κάνουμε". Αυτά είναι εγκλήματα και αυτοί οι άνθρωποι πάνε για πλημμέλημα;», αναρωτιέται.
Η εκδίκαση της υπόθεσης ήταν να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Πενταμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης, ωστόσο τελικά αναβλήθηκε για την 5η Ιανουαρίου του 2027 . Στο εδώλιο κάθονται δώδεκα γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση.
«Ένα τουβλάκι να έλειπε από αυτό το ντόμινο, ο γιος μου θα είχε σωθεί», σημειώνει ο πατέρας του 27χρονου, εξηγώντας στη συνέχεια όλα τα λάθη που οδήγησαν στον θάνατο του γιου του και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
«Δεν υπήρχε κανένας στα χειρουργεία. Ούρλιαζα στη γραμματεία και έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα. Μου έλεγαν όλοι ότι θα έρθει ο γιατρός, όμως δεν ήρθε κανένας», συνεχίζει με δάκρυα στα μάτια.
«Η νοσοκόμα με καθησύχαζε. Δεν επιτρεπόταν ούτε επισκεπτήριο και όταν μπήκα για πέντε λεπτά να δώσω το κινητό στον γιο μου, της είπε μπροστά μου ότι είχε δύσπνοια και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Μου έκανε εντύπωση ότι είχε πάρα πολλές γάζες, χωρίς να είμαι γιατρός. Της είπα ότι έχει δύσπνοια και μου είπε "δεν είναι τίποτα, έτσι κάνουν όλοι, θα περάσει αυτό". Εγώ δεν ξέρω από ιατρικά, το πίστεψα», τονίζει.
Όπως εξηγεί στη συνέχεια, εκείνη την ώρα δεν υπήρχε γιατρός στο νοσοκομείο και του έλεγαν ότι θα έρθει. «Έφυγα έξω, φώναζα. Έτρεχαν και άλλοι ασθενείς και δεν βρίσκαμε κανέναν. Μετά τη δύσπνοια έτρεχε αίμα από τις φλέβες του. Αν υπήρχε ένας γιατρός και του έκανε άνοιγμα να βγει το αίμα, θα είχε σωθεί, όπως είπαν και οι πραγματογνώμονες».
Αυτό που ζητά ο πατέρας του 27χρονου είναι στο δικαστήριο όλοι να πούνε την αλήθεια, «να μη φοβηθούν τους ανωτέρους, να μη φτιάξουν σκευωρίες και πουν ψέματα».
Ο στρατιώτης Νίκος Γκάτσης είχε εισαχθεί στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής για καρκίνο θυρεοειδούς και συνοδό λεμφαδενικό καθαρισμό μεταστατικών λεμφαδένων, με παράλληλη ύπαρξη ύποπτου κυστικού μορφώματος στην περιοχή του τραχήλου (που εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για καλόηθες).
Η επέμβαση ξεκίνησε στις 8 το πρωί, ολοκληρώθηκε στη 1 μετά το μεσημέρι και σε λιγότερο από πέντε ώρες αργότερα το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή, πρακτικά πνιγμένο από το ίδιο του το αίμα.
«Ο γιος μου πήγε φαντάρος τον Μάρτιο του 2023 και μέσα στον στρατό τού είπαν ότι έχει αυτό το πρόβλημα με τον θυρεοειδή, το οποίο δεν το είχε εμφανίσει πιο πριν. Και ακόμα υπάρχει η απορία γιατί το χειρουργείο έπρεπε να γίνει μέσα σε τρεις ημέρες χωρίς να μας έχουν δώσει καμία εξέταση, παρόλο τις εκκλήσεις, και γιατί έγινε με τέτοιον πρόχειρο τρόπο, με τρεις γιατρούς που, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που πήραμε, μια φορά έγινε τέτοιο χειρουργείο στον γιο μου κι άλλες δύο πριν από 3-4 χρόνια, όταν σε άλλα χειρουργεία αυτή η εγχείρηση γίνεται ως ρουτίνα δύο φορές την εβδομάδα και δεν έχει επέλθει κανένας θάνατος. Αφού δεν είχαν ειδικούς γιατρούς και από ό,τι ξέρω καλούν απέξω αν είσαι αξιωματικός, τόσο κατώτερος ήταν ο γιος μου που ήταν φαντάρος και τον εγχείρησε ο πρώτος τυχόντας γιατρός που είχαν μπροστά τους; Και άλλοι δύο επικουρικοί γιατροί δήλωσαν ότι "εμείς πήγαμε επτά το πρωί και δεν ξέραμε καν τι χειρουργείο θα κάνουμε". Αυτά είναι εγκλήματα και αυτοί οι άνθρωποι πάνε για πλημμέλημα;», αναρωτιέται.
Δικηγόρος οικογένειας: Τον άφησαν αβοήθητο μέσα σε έναν θάλαμο να πεθάνει«Ένας νέος άνθρωπος χάθηκε τζάμπα, χωρίς κανέναν λόγο με αποκλειστική αιτία την προκλητική αδιαφορία αυτών που ήταν υπεύθυνοι για να προβλέψουν και να φροντίσουν για την υγεία του και τη ζωή του», αναφέρει ο συνήγορος της οικογένειας, Όθων Παπαδόπουλος.
«Τον άφησαν αβοήθητο μέσα σε έναν θάλαμο να πεθάνει. Δεν υπήρξε κανένας αρμόδιος για να παρακολουθήσει την μετεγχειρητική του πορεία και ενώ απεύθυνε έκκληση ότι δε μπορούσε να αναπνεύσει και είχε τρομερή δυσχέρεια μετά την έξοδο του από το χειρουργείο, δεν υπήρχε κανένας για να τον ακούσει και κανένας για να ενδιαφερθεί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν ενδεχόμενο δόλο.
«Ενώ ήξεραν ότι υπήρχε κίνδυνος να χαθεί η ζωή του παιδιού, Παρασκευή μεσημέρι παράτησαν οι περισσότεροι τις θέσεις τους και σηκώθηκαν να φύγουν από την υπηρεσία που τους είχε ανατεθεί με αποτέλεσμα να μείνει αβοήθητος ο άτυχος νέος», τόνισε.
Ολοι οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί στη δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ η πλευρά της οικογένειας είναι έτοιμη να δώσει τη νομική μάχη για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αφού, όπως υποστηρίζει, οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι οι συνέπειες των πράξεων και κυρίως των παραλείψεών τους ήταν μοιραίες για τον νεαρό στρατιώτη.
Ηδη, η υπόθεση της καταδίκης του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στη Χαλκιδική σε ισόβια δημιουργεί δικαστικό προηγούμενο, αφού, τηρουμένων των αναλογιών, όπως υποστηρίζει η οικογένεια Γκάτση, οι δύο υποθέσεις έχουν πολλά κοινά στοιχεία.
Στο ΣτρατοδικείοΚαθένας από τους 12 κατηγορούμενους, όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο-καταπέλτη του Στρατοδικείου σε βάρος τους, λειτούργησε ως κρίκος στην αλυσίδα των λαθών που είχαν ως αποτέλεσμα ο Νίκος Γκάτσης να πεθάνει. Καθένας χωριστά από αυτούς τους δώδεκα ανθρώπους, αν είχε λειτουργήσει διαφορετικά, θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη μοιραία κατάληξη και να είχε δώσει ευκαιρία ζωής στον 27χρονο στρατιώτη που υπηρετούσε τότε τη θητεία του στα Τρίκαλα.
Η δίκη που βρίσκεται στο πινάκιο του Πενταμελούς Στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης αφορά την κύρια κατηγορία για την υπόθεση. Ωστόσο, έχουν ήδη προσδιοριστεί άλλες δύο δίκες άμεσα συνδεόμενες με την υπόθεση του θανάτου του στρατιώτη, που αφορούν ενέργειες κατηγορούμενων που ακολούθησαν την κατάληξη του παιδιού και είχαν στόχο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να συγκαλυφθεί η υπόθεση και να μην τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.
Ετσι, στις 26 Ιουνίου δικάζονται από το Τριμελές Στρατοδικείο της Θεσσαλονίκης δύο στρατιωτικοί γιατροί του 424 (ο ένας μάλιστα δεν είναι κατηγορούμενος στην κύρια δίκη) για το αδίκημα της απόπειρας υπόθαλψης κατά συναυτουργία: «...Εχοντας αποφασίσει να τελέσουν το έγκλημα της υπόθαλψης, αποπειράθηκαν από κοινού και εν γνώσει τους να ματαιώσουν τη δίωξη άλλων για πλημμέλημα που διέπραξαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κατηγορητήριο και τους καταλογίζεται ειδικότερα ότι επιχείρησαν να πείσουν τον πατέρα του νεκρού στρατιώτη Αρη Γκάτση να αλλάξει γνώμη και να αρνηθεί τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό του παιδιού του, οπότε θα έμεναν άγνωστα τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου του γιου του και συνεπώς δεν θα ασκούνταν δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στο προσωπικό του νοσοκομείου που ενεπλάκη τόσο στη χειρουργική επέμβαση όσο και στη μετεγχειρητική διαχείριση του ασθενούς έως τον θάνατό του.
Η τρίτη δίκη για την ίδια υπόθεση έχει προσδιοριστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου ενώπιον του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενο τον χειρουργό που διενήργησε την επέμβαση στον Νίκο Γκάτση και αφορά το αδίκημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.
Οπως σημειώνει ο δικηγόρος του πατέρα του στρατιώτη Οθων Παπαδόπουλος, η υπόθεση αφορά την πλαστογράφηση του πρακτικού του χειρουργείου, πράξη που αποκαλύφθηκε μετά τη λεπτομερή αντιπαραβολή των αρχικών εγγράφων που είχαν δοθεί ως αντίγραφα και των εγγράφων που προσκομίστηκαν στο στάδιο της ανάκρισης.
Εκεί εντοπίστηκαν ουσιώδεις διαφορές «που καταδεικνύουν επέμβαση στα αρχικά κείμενα». Το κατηγορητήριο καταλογίζει δόλο στον γιατρό, καθώς η προσθήκη που κατηγορείται ότι έκανε στο αρχικό πρακτικό χειρουργείο είχε στόχο να δημιουργήσει ευνοϊκή εικόνα για τον ίδιο σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του ασθενούς.
Το θανατηφόρο γαϊτανάκι1/ Ο βασικός χειρουργός που δεν έδωσε οδηγίες και δεν πήγε στον θάλαμο να δει τον ασθενή. Πρώτος κατηγορούμενος στη δίκη είναι ο χειρουργός ΩΡΛ που είχε αναλάβει να κάνει τη χειρουργική επέμβαση στον Νίκο Γκάτση. Του καταλογίζεται ότι παρέλειψε να μεριμνήσει για τη μετεγχειρητική παρακολούθηση τους ασθενούς του, τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά το χειρουργείο. Ενώ γνώριζε, λόγω της εμπειρίας του, ότι εντός των πρώτων ωρών έπειτα από μια τέτοια επέμβαση μπορεί να εμφανιστεί, μεταξύ των κύριων μετεγχειρητικών επιπλοκών, και η εσωτερική αιμορραγία στην περιοχή του τραχήλου, η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, εντούτοις δεν πήγε στον θάλαμο νοσηλείας να ελέγξει προσωπικά την πορεία του ασθενούς και ταυτόχρονα δεν ανέθεσε αυτή την υποχρέωση σε άλλο γιατρό της κλινικής, υφιστάμενό του, αφού ήταν ταυτόχρονα τότε και ο διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του στρατιωτικού νοσοκομείου (πλέον έχει αποστρατευτεί).
2/ Ο επίκουρος-δεύτερος χειρουργός που δεν παρακολούθησε τον ασθενή. Δεύτερος κατηγορούμενος είναι απόστρατος, πλέον, χειρουργός ΩΡΛ που συμμετείχε ως επίκουρος-δεύτερος χειρουργός στην επέμβαση στον 27χρονο στρατιώτη. Και αυτός κατηγορείται ότι δεν παρακολούθησε τον ασθενή και δεν έδωσε οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Κι όμως, ο Νίκος Γκάτσης ήδη από την έξοδό του από την ανάνηψη παραπονιόταν για δυσχέρεια στην αναπνοή που εντάθηκε, εν συνεχεία είχε δυσφορία και με τη μάσκα οξυγόνου προοδευτικά δεν μπορούσε να μιλήσει ή να καταπιεί και τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε αντιληπτό και οδήγησαν σε απόφραξη της αεροφόρου οδού του στρατιώτη, και στις 3 το μεσημέρι, δύο ώρες μετά την έξοδο από το χειρουργείο, σε ανακοπή. Ο θάνατος επήλθε στις 17.09 και η αιτία θανάτου ήταν «μετεγχειρητικό αποφρακτικό οίδημα - αιμάτωμα τραχηλικής χώρας συνεπεία ρήξεως και αιμορραγίας αγγείων της περιοχής (ρήξη ΑΡ πρόσθιας προσωπικής φλέβας και μερική ρήξη ΑΡ προσωπικής αρτηρίας».
3/ Ο τρίτος χειρουργός που δεν διαπίστωσε τις επιπλοκές. Και ο τρίτος κατηγορούμενος είναι απόστρατος, πλέον, χειρουργός ΩΡΛ και μετείχε στην επέμβαση. Του είχε ανατεθεί από τον βασικό χειρουργό να παραμείνει με τον στρατιώτη έως και την ανάνηψη για να βεβαιωθεί ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος γιατρός κατηγορείται ότι δεν διαπίστωσε, ως όφειλε, ότι ο ασθενής είχε αρχίσει να αιμορραγεί εσωτερικά πριν από την έξοδό του από την ανάνηψη και εκδήλωνε ήδη δυσχέρεια στην αναπνοή ενώ μεταφερόταν με το φορείο στον θάλαμο νοσηλείας. Κατηγορείται επίσης ότι δεν πήγε στον θάλαμο για να διαπιστώσει αν όλα έβαιναν καλώς, ούτε έδωσε οδηγίες στις νοσηλεύτριες της κλινικής.
4/ Ο αναισθησιολόγος που έστειλε τον ασθενή σε θάλαμο νοσηλείας. Στον τέταρτο κατά σειρά κατηγορούμενο γιατρό, τον αναισθησιολόγο και επίσης απόστρατο πλέον, καταλογίζεται ότι δεν μερίμνησε για τη δέουσα μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς. Δεν διαπίστωσε ότι μετά την αφύπνισή του είχε ήδη αρχίσει να αιμορραγεί εσωτερικά στην περιοχή του τραχήλου και έτσι ενέκρινε την έξοδό του από την ανάνηψη και τη μεταφορά του σε θάλαμο νοσηλείας ενώ ο 27χρονος εμφάνιζε ήδη δυσκολία στην αναπνοή, για την οποία παραπονέθηκε ενώ μεταφερόταν. Αν το είχε κάνει, τότε η αιμορραγία του στρατιώτη που ήταν αρχόμενη θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί άμεσα. Κανένας δεν αντιλήφθηκε την αιμορραγία και κανένας δεν σταμάτησε το ντόμινο που οδήγησε στον θάνατο τον 27χρονο Νίκο.
5/ Ο τραυματιοφορέας που δεν είπε για τη δύσπνοια. Πέμπτος κατά σειρά κατηγορούμενος είναι ο τραυματιοφορέας που μετέφερε τον Νίκο Γκάτση από την αίθουσα ανάνηψης στον θάλαμο νοσηλείας. Μολονότι ο στρατιώτης τού παραπονέθηκε για δυσχέρεια στην αναπνοή, δεν το ανέφερε στους νοσηλευτές παραλαβής του στρατιώτη, ως όφειλε Αν το είχε κάνει, θα είχε ενδεχομένως κινητοποιήσει τους νοσηλευτές.
6/ Η νοσηλεύτρια που έφυγε πριν από τη λήξη του ωραρίου της. Η έκτη κατηγορούμενη είναι η νοσηλεύτρια που εκείνη τη μέρα ασκούσε καθήκοντα υπεύθυνης νοσηλευτικής φροντίδας Νευροχειρουργικής στις 3 Νοεμβρίου του 2023, ημέρα θανάτου του στρατιώτη Γκάτση. Κατηγορείται ότι δεν έκανε τους ελέγχους που όφειλε να κάνει, ενώ ο ασθενής παραπονιόταν για δυσκολία να αναπνεύσει και κυρίως «παρέλειψε να ελέγξει το τραύμα για αιμορραγία, για οίδημα, για αίμα στις παροχετεύσεις. Περιορίστηκε να του βάλει θερμόμετρο, να μετρήσει πίεση και σφυγμό, αλλά και κορεσμό οξυγόνου». Στη συνέχεια, έφυγε από το νοσοκομείο πριν από τη λήξη της βάρδιάς της αφήνοντας στη θέση της τη νοσηλεύτρια της απογευματινής βάρδιας που είχε πάει νωρίτερα, ήταν όμως πολύ λιγότερο εκπαιδευμένη, βοηθός νοσηλευτή, απόφοιτη ΕΠΑΛ.
7/ Ο νοσηλευτής που δεν αξιολόγησε τα παράπονα του ασθενούς. Ανάλογες κατηγορίες αποδίδονται και στον δεύτερο νοσηλευτή που παρέλαβε τον στρατιώτη, αφού και σε εκείνον καταλογίζεται ότι δεν επέδειξε τη δέουσα προσοχή κατά την παραλαβή του ασθενούς και τη φροντίδα του στη συνέχεια.
8/ Η δεύτερη νοσηλεύτρια που δεν ειδοποίησε εγκαίρως γιατρό. Πρόκειται για τη νοσηλεύτρια που πήγε νωρίτερα εκείνη τη μέρα στο νοσοκομείο, αναλαμβάνοντας υπηρεσία βοηθού νοσηλευτή, αν και είχε οριστεί να εκτελέσει την απογευματινή υπηρεσία ως η μοναδική νοσηλεύτρια στη Νευροχειρουργική Κλινική. Ηδη από τις 2.30-2.45 το μεσημέρι, ο στρατιώτης παραπονιόταν πλέον έντονα ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει, επικοινωνούσε με νοήματα ζητώντας βοήθεια γιατί πλέον δεν μπορούσε να μιλήσει και πλέον το οίδημα στον τράχηλο το διαπίστωσε ο πατέρας του ασθενούς που είχε επισκεφτεί το παιδί του στον θάλαμο. Η νοσοκόμα έβαλε οξύμετρο στον 27χρονο, και ούτε τότε ειδοποίησε γιατρό. Στις 15.00 ο στρατιώτης δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του και είχε υποστεί ανακοπή. Τότε, κάλεσε στην ειδική τηλεφωνική γραμμή ανακοπών, ζήτησε και από ασθενή να συνεχίσει να καλεί, ενώ εκείνη έκανε ΚΑΡΠΑ, αλλά απάντηση δεν πήρε.
9/ Ο εφημερεύων γιατρός που ήταν σε... επιτροπή απαλλαγών. Ο γιατρός εφημερίας διαπιστώθηκε ότι δεν βρισκόταν στην κλινική, αλλά σε διπλανό κτίριο, όπου συνεδρίαζε επιτροπή απαλλαγών του Γ’ Σώματος Στρατού, μέλος της οποίας είχε οριστεί ο συγκεκριμένος γιατρός, που δεν επισκέφτηκε την κλινική ΩΡΛ και τους ασθενείς πριν από την έναρξη των εργασιών της επιτροπής προκειμένου να ξέρει τα περιστατικά για τα οποία, ως εφημερεύων, θα μπορούσε να κληθεί να επέμβει.
10/ Ο εφημερεύων ειδικός αναισθησιολόγος που έστειλε τη βοηθό του. Πρόκειται για τον γιατρό που είχε την ευθύνη να ενεργοποιήσει την ομάδα απόκρισης σε περίπτωση ανακοπής. Δεν απάντησε στο ασύρματο τηλέφωνο επικοινωνίας που κάλεσε επανειλημμένα η 8η κατηγορούμενη-νοσοκόμα, αλλά και ένας ασθενής, ενώ και όταν ενημερώθηκε δεν πήγε ο ίδιος στον θάλαμο του ασθενούς με ανακοπή, αλλά το ανέθεσε σε ειδικευόμενη αναισθησιολόγο και μια νοσηλεύτρια, βοηθό αναισθησιολόγου, λέγοντάς τους να τον καλέσουν αν το έκριναν αναγκαίο.
11/ Η νοσηλεύτρια-βοηθός αναισθησιολόγου που δεν απάντησε στο τηλέφωνο ανακοπής. Η συγκεκριμένη κατηγορείται ότι επίσης δεν απάντησε στο ασύρματο τηλέφωνο επικοινωνίας - ανακοπής, με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα λεπτά για τη σωτηρία του στρατιώτη. Τόσο εκείνη όσο και ο γιατρός φέρονται να ισχυρίζονται ότι δεν λειτούργησε το τηλέφωνο, πράγμα που διαψεύδεται γιατί νωρίτερα υπήρχε αναφορά για άσκοπη κλήση, συνεπώς το τηλέφωνο λειτουργούσε. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στον θάλαμο του στρατιώτη είναι ότι άλλος ασθενής άρχισε να τρέχει στους ορόφους του νοσοκομείου αναζητώντας βοήθεια και προσπαθώντας να εντοπίσει γιατρό.
12/ Η γιατρός συντονίστρια εφημερίας που δεν πήγε στις κλινικές. Η τελευταία κατηγορούμενη είναι νευρολόγος-στρατιωτική γιατρός, η οποία την κρίσιμη μέρα ήταν συντονίστρια της εφημερίας. Της καταλογίζεται ότι δεν επισκέφτηκε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου και όχι μόνο τα Επείγοντα. Τόσο εκείνη όσο και ένας ακόμη συνάδελφός της κατηγορούνται επιπλέον για απόπειρα υπόθαλψης κατά συναυτουργία, καθώς φέρονται να επιχείρησαν να πείσουν τον πατέρα του στρατιώτη να αρνηθεί τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στο παιδί του και να αποδεχθεί ουσιαστικά την αιτία θανάτου που του είχε δηλώσει το νοσοκομείο.
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