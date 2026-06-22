«Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο του παιδιού μου, δεν υπήρχε κανείς στα χειρουργεία και ούρλιαζα ότι υπάρχει πρόβλημα» λέει ο πατέρας του 27χρονου στρατιώτη