Σε στρατιωτική βάση στη Σενεγάλη η κούπα του Κόπα Άφρικα, δεν την επιστρέφει η ομοσπονδία της χώρας, βίντεο
Η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να στέψει με καθυστέρηση δύο μηνών στο Μαρόκο νικήτρια του Κόπα Άφρικα αλλά η Σενεγάλη που κέρδισε στο γήπεδο αρνείται να επιστρέψει το τρόπαιο
Σε στρατιωτική βάση στη Σενεγάλη φυλάσσεται πλέον η κούπα που κατέκτησε η εθνική ομάδα της χώρας στο πρόσφατο Κόπα Άφρικα.
Ο προπονητής της ομάδας, Πάπε Τιαό, πήγε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση και το άφησε εκεί για να φωτογραφηθούν με αυτό οι στρατιώτες που θα το φυλάνε νύχτα μέρα.
Θυμίζουμε η Σενεγάλη κατέκτησε στον τελικό με το Μαρόκο την κούπα αλλά δύο μήνες μετά η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) επειδή η Σενεγάλη αποχώρησε και επέστρεψε για να συνεχίσει και να τελειώσει τον αγώνα της το αφαίρεσε και το ... απένειμε στο Μαρόκο!
Η Σενεγάλη αρνείται να επιστρέψει την κούπα και προσφεύγει στο CAS για να ανατρέψει αυτή την πρωτοφανή απόφαση.
🚨BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..🏆🇸🇳— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026
It’s now positioned in the centre of their military camp.
Protecting what rightfully belongs to them…😅
pic.twitter.com/z2pbzxuGEw
