Σε στρατιωτική βάση στη Σενεγάλη η κούπα του Κόπα Άφρικα, δεν την επιστρέφει η ομοσπονδία της χώρας, βίντεο
SPORTS
Κόπα Άφρικα Εθνική Μαρόκου Εθνική Σενεγάλης

Η  Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να  στέψει με καθυστέρηση δύο μηνών στο Μαρόκο νικήτρια του Κόπα Άφρικα αλλά η Σενεγάλη που κέρδισε στο γήπεδο αρνείται να επιστρέψει το τρόπαιο

Σε στρατιωτική βάση στη Σενεγάλη φυλάσσεται πλέον η κούπα που κατέκτησε η εθνική ομάδα της χώρας στο πρόσφατο Κόπα Άφρικα. 

Ο προπονητής της ομάδας, Πάπε Τιαό, πήγε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση και το άφησε εκεί για να φωτογραφηθούν με αυτό οι στρατιώτες που θα το φυλάνε νύχτα μέρα. 

Θυμίζουμε η Σενεγάλη κατέκτησε στον τελικό με το Μαρόκο την κούπα αλλά δύο μήνες μετά η  Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) επειδή η Σενεγάλη αποχώρησε και επέστρεψε για να συνεχίσει και να τελειώσει τον αγώνα της το αφαίρεσε και το ... απένειμε στο Μαρόκο! 

Η Σενεγάλη αρνείται να επιστρέψει την κούπα και προσφεύγει στο CAS για να ανατρέψει αυτή την πρωτοφανή απόφαση. 

9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

