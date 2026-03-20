Ερνέστο Βαλβέρδε: Αποχωρεί από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο τέλος της σεζόν
Το ανακοίνωσε με μήνυμά του στα social media ο Βάσκος τεχνικός
Στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα ολοκληρωθεί η τρίτη θητεία του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού ανακοίνωσε, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, την απόφασή του να αποχωρήσει από τα «λιοντάρια» στο φινάλε της περιόδου, με τον βασκικό σύλλογο να εκδίδει λίγο αργότερα ανακοίνωση, όπου τον χαρακτηρίζει «ζωντανό θρύλο της Αθλέτικ Μπιλμπάο» και διαβεβαιώνει ότι θα τον τιμήσει όπως του αρμόζει.
Στο μήνυμά του, ο 62χρονος τεχνικός τονίζει ότι η ομάδα του έχει ακόμη μπροστά της δέκα αγώνες πρωταθλήματος, στους οποίους θα παλέψει για να πετύχει τους στόχους της, που είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Οι Βάσκοι έχουν κάνει μία χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα και βρίσκονται στη 10η θέση της La Liga, απέχοντας όμως μόλις τρεις βαθμούς από την -υπό προϋποθέσεις- προνομιούχο έβδομη θέση.
Το μήνυμα του Ερνέστο Βαλβέρδε
«Γεια σε όλους και σε όλες. Αυτή η εμφάνισή μου έχει σκοπό να ανακοινώσω ότι την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ, μια απόφαση που ωρίμασα μέσα μου με τον καιρό και εδώ και καιρό, την οποία έχω επίσης συζητήσει με τον Σύλλογο και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Ταυτόχρονα, θέλω να τονίσω ότι μας απομένουν δέκα σημαντικά παιχνίδια πρωταθλήματος, ξεκινώντας από αυτό της Κυριακής εναντίον της Μπέτις. Δέκα παιχνίδια στα οποία θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στα οποία έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στα οποία θα δώσουμε τα πάντα και τα οποία, αναμφίβολα, αν είμαστε όλοι ενωμένοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε, χωρίς καμία αμφιβολία».
Αποχωρώντας το καλοκαίρι, ο Ερνέστο Βαλβέρδε θα έχει συμπληρώσει μία αδιάλειπτη τετραετία στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, διάστημα στο οποίο κατέκτησε το κύπελλο Ισπανίας του 2024. Διατέλεσε επίσης προπονητής της βασκικής ομάδας από το 2003 έως το 2005 (αφού πριν είχε εργαστεί ως βοηθός, αλλά και ως τεχνικός της β΄ ομάδας) και από το 2013 έως το 2017, πανηγυρίζοντας το σούπερ καπ του 2015. Η καριέρα του περιλαμβάνει φυσικά και δύο θητείες στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας, αλλά και 2,5 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, την οποία οδήγησε σε δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ. Έχει περάσει επίσης από τους πάγκους της Εσπανιόλ (φιναλίστ του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2006-07), της Βιγιαρεάλ και της Βαλένθια.
ℹ️ Ernesto Valverde anuncia que no será el entrenador del Athletic la próxima temporada.— Athletic Club (@AthleticClub) March 20, 2026
"Es una decisión que he madurado desde hace tiempo y está hablada con el Club"
"Faltan diez partidos en los que tenemos mucho que ganar"
Queda pendiente una despedida a tu altura, mister.
