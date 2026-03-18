Χουάνκαρ: Ο Παναθηναϊκός είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα
Ο Χουάνκαρ που έπαιξε τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στη Μπέτις μίλησε για τους αγώνες σε Αθήνα και Σεβίλλη αλλά και για την αγάπη του για την ελληνική ομάδα
O Χουάν Κάρλος Πέρεθ, πιο γνωστός ως Χουάνκαρ, φόρεσε τη φανέλα της Μπέτις σε 52 αγώνες μεταξύ των σεζόν 2012-13 και 2013-14 και έπαιξε 129 παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό μεταξύ 2021 και 2024.
Έχει ήδη «κρεμάσει» τα παπούτσια του και ζει στη Σεβίλλη, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του για να γίνει μάνατζερ της FIFA.
Θα βρίσκεται αύριο (19/3) στη La Cartuja, για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς ανάμεσα στις δύο πρώην ομάδες του, για τη φάση ων «16» του Europa League.
Οι δηλώσεις του Χουάνκαρ στην ABC
Τον πρώτο αγώνα: «Ο αγώνας ήταν λίγο βαρετός και κρίθηκε στο τέλος από το πέναλτι. Το VAR επεμβαίνει στην παραμικρή πρόκληση τώρα και αλλάζει το ποδόσφαιρο».
Τις αναμνήσεις του από τον Παναθηναϊκό: «Ήμουν εκεί για τέσσερα χρόνια και έπαιξα σε κάθε παιχνίδι. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Κέρδισα δύο Κύπελλα Ελλάδας. Είναι μια ομάδα σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα, και ήταν ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου όπου απέκτησα πολλή αναγνώριση, εμπειρία και ωριμότητα. Απέκτησα πολλή αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι μου. Θα ήθελα πολύ να παίξω άλλον έναν χρόνο και να αποσυρθώ εκεί, αλλά τα πράγματα άλλαξαν. Αυτή η χρονιά δεν ήταν η καλύτερη για τον Παναθηναϊκό, αλλά λόγω των οπαδών και της ιστορίας του, είναι πάντα ένας σημαντικός σύλλογος. Είναι πολύ παρακινημένοι στην Ευρώπη επειδή δεν έχουν καμία πιθανότητα στο πρωτάθλημα και έχουν επικεντρωθεί στο Europa League. Είναι ένας πολύ γνωστός σύλλογος διεθνώς. Αυτό που έχουν κοινό οι δύο σύλλογοι είναι ότι είναι το είδος του συλλόγου που όλοι αγαπούν».
Τη ρεβάνς: «Τα πάντα μπορούν να συμβούν, πραγματικά, επειδή είναι πολύ κοντά. Η Μπέτις έχει το πλεονέκτημα ότι παίζει στην έδρα της. Δεν είναι στην καλύτερη της φάση αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μια έμπειρη ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Η διαφορά του ενός γκολ δεν είναι τίποτα. Είναι μια σημαντική διοργάνωση. Όλα μπορούν να συμβούν. Είναι δύο πολύ διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Η Μπέτις είναι πιο δημιουργική. Δεν βλέπω φαβορί».
Την επιθυμία του: «Είναι περίπλοκο. Αυτό που θέλω είναι να είναι ένας καλός αγώνας, να τον απολαύσουν οι οπαδοί και να προχωρήσει η καλύτερη ομάδα. Έχω μεγάλη αγάπη και για τις δύο ομάδες. Πέρασα δύο χρόνια στην Μπέτις όπου συνδέθηκα πολύ καλά με όλους και έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα. Περιμένω ένα πολύ καλό παιχνίδι».
Τους φιλάθλους: «Αυτό που αρέσει στους οπαδούς είναι να τους δίνεις τα πάντα. Στην εποχή μου, παρόλο που ήμασταν μια ομάδα που απειλούνταν με υποβιβασμό, οι οπαδοί εκτιμούσαν τις προσπάθειες επειδή ήξεραν ότι δεν τα πηγαίναμε καλά, αλλά σε αντάμειβαν όταν έβλεπαν ότι έδινες τον καλύτερό σου εαυτό. Ο κόσμος θέλει αποτελέσματα, αλλά πρέπει να δείξεις ότι θέλεις να τα πετύχεις, και έτσι κερδίζεις τους οπαδούς, οι οποίοι, μόλις δώσεις κάτι, το επιστρέφουν δεκαπλάσια. Είναι θετικό για την Μπέτις να παίζει στην έδρα της αν εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή ατμόσφαιρα».
Τις αναμνήσεις του από τους φιλάθλους της Μπέτις: «Οι οπαδοί της Μπέτις είναι απίστευτοι. Είναι από τους καλύτερους που έχω βιώσει ποτέ, μαζί με αυτούς του Παναθηναϊκού. Δημιουργήσαμε επίσης μια υπέροχη ατμόσφαιρα στη Λα Ροσαλέδα. Τη χρονιά που προκριθήκαμε στην Ευρώπη στην Μπέτις, παίξαμε με απίστευτη ενέργεια γιατί όλα πήγαν τόσο καλά. Οι οπαδοί της Μπέτις μπορούν να αποτελέσουν μια επιπλέον δύναμη εναντίον του Παναθηναϊκού. Πρέπει να συνεχίσουν να πιέζουν μέχρι το τέλος, να είναι υπομονετικοί και να καταλάβουν ότι ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας μας εξαρτάται από αυτούς γιατί οι παίκτες αισθάνονται την υποστήριξή τους στο γήπεδο».
Την αναμέτρηση Πελεγκρίνι εναντίον Μπενίτεθ: «Κάθε προπονητής έχει το δικό του στυλ παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε διαφορετικά υπό τον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τώρα είναι στην εθνική ομάδα. Με τον Μπενίτεθ, καταλαβαίνω ότι θα κάθεται περισσότερο πίσω για να προστατεύσει το αποτέλεσμα. Ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Η Μπέτις πρέπει να είναι υπομονετική για να βρει τη στιγμή της, να μην απελπίζεται και να εκμεταλλεύεται τυχόν κενά μέχρι το τέλος».
Τον παίκτη της Μπέτις που ξεχωρίζει: «Έχω πολύ καλή σχέση με τον Φορνάλς, ο οποίος είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι παντού. Η Μπέτις έχει μια σπουδαία ομάδα. Οι οπαδοί θα κολλήσουν ανάλογα με το τι κάνει η ομάδα, αν δείχνει κίνητρο και αν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα της. Το σκορ 1-0 είναι επικίνδυνο και για τις δύο ομάδες. Τελικά, η Μπέτις παίζει εντός έδρας και έχει το πλεονέκτημα των οπαδών. Πάντα έλεγα ότι οι παίκτες πρέπει να βγαίνουν εκεί και να διασκεδάζουν, και οι οπαδοί θα είναι εκεί να τους επευφημούν».
Το γεγονός ότι το 2012-13 προκρίθηκε στην Ευρώπη με την Μπέτις, και το 2013-14 υποβιβάστηκε: «Οι δύο σεζόν μου στην Μπέτις ήταν σαν τη νύχτα με τη μέρα. Την πρώτη χρονιά προκριθήκαμε στο Europa League και η δεύτερη ήταν μια καταστροφή από κάθε άποψη για τους παίκτες, τον σύλλογο και τους οπαδούς. Υπήρχε κακή διοίκηση. Η ομάδα άλλαξε πολύ από τη μία χρονιά στην άλλη. Δεν υπήρχε καλή ηγεσία. Δεν δόθηκε η σημασία που της άξιζε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και για να αγωνιστούμε σε τρία μέτωπα, χρειαζόμασταν μια πιο ολοκληρωμένη ομάδα, όχι τόσες πολλές αλλαγές. Αν κάτι λειτουργεί, δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά».
Τις διαφορές μεταξύ εκείνης της Μπέτις και της τωρινής: «Η Μπέτις του σήμερα δεν μοιάζει καθόλου με εκείνη. Οργανωτικά, είναι πλέον μια από τις πέντε κορυφαίες ομάδες στην Ισπανία. Έχει επιτύχει μεγάλη σταθερότητα και υποδειγματική διοίκηση. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι ήταν η βασική φυσιογνωμία σε αυτή την αλλαγή στον αθλητικό τομέα. Ένας καλός προπονητής είναι ικανός να ανατρέψει τα πράγματα και να διαχειριστεί μια θετική ατμόσφαιρα».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
