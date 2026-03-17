Γιόρτασε πρόωρα τα γενέθλιά του ο Τεντόγλου: Η τούρτα έκπληξη και η γιορτή έκπληξη στο ΟΑΚΑ, βίντεο
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους κλείνει την Τετάρτη 18 Μαρτίου τα 28 του

Πρόωρα γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Μίλτος Τεντόγλου. 

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου (1998) αλλά γιόρτασε τα γενέθλιά του στο ΟΑΚΑ μια ημέρα πριν.

Στο περιθώριο του νέου φυσικοθεραπευτηρίου του ΣΕΓΑΣ στο ΟΑΚΑ οι άνθρωποι  της ομάδας ετοίμασαν τούρτα έκπληξη στον Έλληνα Ολυμπιονίκη ο οποίος κλήθηκε να σβήσει και τα κεράκια. 

Η τούρτα LEGO είχε φωτογραφίες του Έλληνα Ολυμπιονίκη και στη γιορτή που οργανώθηκε βρέθηκαν ο προπονητής του Γιώργος Πομάσκι, ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα. 

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αναχωρήσει την Τετάρτη για το Τορούν της Πολωνίας εκεί όπου από την Παρασκευή έως την Κυριακή θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. 

Ο τελικός του μήκους είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή. 


Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Η πραγματική αξία φαίνεται στον χρόνο

Το Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας είναι μια τραπεζική σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ενώ εξελίσσεται διαρκώς ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής

