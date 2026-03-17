Γιόρτασε πρόωρα τα γενέθλιά του ο Τεντόγλου: Η τούρτα έκπληξη και η γιορτή έκπληξη στο ΟΑΚΑ, βίντεο
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους κλείνει την Τετάρτη 18 Μαρτίου τα 28 του
Πρόωρα γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Μίλτος Τεντόγλου.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου (1998) αλλά γιόρτασε τα γενέθλιά του στο ΟΑΚΑ μια ημέρα πριν.
Στο περιθώριο του νέου φυσικοθεραπευτηρίου του ΣΕΓΑΣ στο ΟΑΚΑ οι άνθρωποι της ομάδας ετοίμασαν τούρτα έκπληξη στον Έλληνα Ολυμπιονίκη ο οποίος κλήθηκε να σβήσει και τα κεράκια.
Η τούρτα LEGO είχε φωτογραφίες του Έλληνα Ολυμπιονίκη και στη γιορτή που οργανώθηκε βρέθηκαν ο προπονητής του Γιώργος Πομάσκι, ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα.
Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αναχωρήσει την Τετάρτη για το Τορούν της Πολωνίας εκεί όπου από την Παρασκευή έως την Κυριακή θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Ο τελικός του μήκους είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή.
