Τούντορ για την ανατροπή της ήττας με 5-2 από την Ατλέτικο: «Είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο»
SPORTS
Ιγκόρ Τούντορ Τότεναμ Champions League Ατλέτικο Μαδρίτης

Τούντορ για την ανατροπή της ήττας με 5-2 από την Ατλέτικο: «Είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο»

Η Τότεναμ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο και καλείται να ανατρέψει το 5-2 της Μαδρίτης για να βρεθεί στους «8» του Champions League

Τούντορ για την ανατροπή της ήττας με 5-2 από την Ατλέτικο: «Είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οι πιθανότητες της Τότεναμ να προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League περιορίστηκαν σημαντικά μετά την συντριβή με 5-2 στον πρώτο αγώνα της στους «16» εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά ο Ιγκόρ Τούντορ πιστεύει ότι η ομάδα του έχει ακόμα πιθανότητες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει χάσει με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και την Μπαρτσελόνα τις τελευταίες εβδομάδες και η Τότεναμ θα έχει επίσης πάρει θάρρος από την ισοπαλία 1-1 με την πρωταθλήτρια της Premier League Λίβερπουλ την Κυριακή, η οποία έβαλε τέλος σε ένα σερί πέντε ηττών στο πρωτάθλημα.

Ο Κροάτης προπονητής ερωτηθείς αν η Τότεναμ πίστευε πραγματικά ότι μπορούσε ακόμα να προχωρήσει ή αν απλώς ήλπιζε να αποκαταστήσει την πληγείσα αυτοπεποίθησή της με μια νίκη, ο Τούντορ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Και τα δύο, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξουμε για να περάσουμε.

Το πρώτο μας πράγμα είναι να παραμείνουμε στην Premier League, αλλά αύριο είναι μια μεγάλη πρόκληση να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα, ότι δεν είναι καλύτεροι από εμάς. Είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο. Πρέπει να μείνουμε στο παιχνίδι, να επικεντρωθούμε στα δυνατά μας σημεία. Όλα είναι ακόμα προς διεκδίκηση, το να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε είναι το σημαντικό από την αρχή».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης