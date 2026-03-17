Έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια της ΔΟΕ να υποβάλλονται σε τεστ φύλου οι γυναίκες αθλήτριες
Περισσότερες από 80 οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλούν τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να εγκαταλείψει τα σχέδια για την καθιέρωση γενετικών τεστ φύλου στις γυναίκες αθλήτριες, καθώς και την επιβολή καθολικής απαγόρευσης συμμετοχής για τρανς και ίντερσεξ αθλήτριες
Σε κοινή τους ανακοίνωση, οργανισμοί όπως η Sport & Rights Alliance, η ILGA World και το Humans of Sport προειδοποιούν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές συνιστούν σοβαρή οπισθοδρόμηση για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό.
Όπως αναφέρουν, η ομάδα εργασίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την «Προστασία της Γυναικείας Κατηγορίας» φέρεται να εισηγείται υποχρεωτική γενετική επαλήθευση φύλου για όλες τις γυναίκες και τον αποκλεισμό τρανς και ίντερσεξ αθλητριών από τα γυναικεία αγωνίσματα.
Η ΔΟΕ δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι το πόρισμα της ομάδας εργασίας θα γίνει γνωστό πριν τελειώσει το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Ωστόσο, η εκτελεστική διευθύντρια της Sport & Rights Alliance, Αντρέα Φλόρενς, χαρακτήρισε μια τέτοια πολιτική «καταστροφική διάβρωση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των γυναικών», επισημαίνοντας ότι η «αστυνόμευση φύλου» πλήττει τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια που ο αθλητισμός οφείλει να προάγει.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΟΕ είχε καταργήσει τα καθολικά τεστ φύλου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996. Διεθνείς οργανισμοί, όπως υπηρεσίες του ΟΗΕ και η Παγκόσμια Ιατρική Ένωση, έχουν επανειλημμένα καταδικάσει τέτοιες πρακτικές ως διακριτικές και επιβλαβείς, τονίζοντας ότι παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των αθλητριών και ενδέχεται να εκθέσουν ιδιαίτερα τις ανήλικες σε κινδύνους.
Παράλληλα, οι επικριτές υπογραμμίζουν ότι ένας γενικός αποκλεισμός τρανς και ίντερσεξ αθλητριών αγνοεί τα πολλαπλά εμπόδια που ήδη αντιμετωπίζουν, όπως η παρενόχληση και οι περιορισμένες ευκαιρίες συμμετοχής στον αθλητισμό.
Οι οργανώσεις τονίζουν επίσης ότι οι φερόμενες προτάσεις αντιβαίνουν στο ίδιο το πλαίσιο της ΔΟΕ του 2021 για τη δικαιοσύνη, την ένταξη και τη μη διάκριση, αλλά το συγκεκριμένο ζήτημα συνεχίζει να προκαλεί έντονη διεθνή συζήτηση.
