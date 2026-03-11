Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του ENBL για τον Ηρακλή, 76-63 την ΤάλΤεκ, βίντεο

Ο Ηρακλής είχε κορυφαίο τον Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο) - Στο ημίχρονο τιμήθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα για την επιστροφή της στη Super League 1









Ο «Γηραιός» κυριάρχησε στη ρακέτα (48-38 τα ριμπάουντ) και είχε κορυφαίο του στο παρκέ τον Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).



Πρώτος σκόρερ για την ΤάλΤεκ/Αλεξέλα ήταν ο Ταάβι Γιούρκαταμ.







Με το... καλησπέρα ο Ηρακλής φανέρωσε την ‘όρεξή’ του στο ματς. Με εκτελεστή τον Σμιθ προηγήθηκε με 4-0 και με τους Έντλερ-Ντέιβις, Γουέρ, Ντάρκο-Κέλι, Τσιακμά να μπαίνουν, στην πορεία, στην εξίσωση, απέκτησε στο 9’ «αέρα» 10 πόντων (22-12). Διαφορά την οποία στο 15’ έστειλε στο +14 (34-20) και στο 22’ στο +23 (52-29), βάζοντας, ουσιαστικά, το νερό... στο αυλάκι για την επικράτησή του.



Το σκηνικό έμεινε όμοιο στην τρίτη περίοδο, με την εσθονική ομάδα να κάνει την ύστατη προσπάθεια να ‘γυρίσει’ το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οι πρωτοβουλίες, κυρίως, του Γιούρκαταμ, ‘έριξαν’ τη διαφορά στο 38’ στους 11 πόντους (72-61), το έργο της, όμως, έμεινε μέχρι εκεί.



Κλείσιμο







* Πριν το τζάμπολ του αγώνα η European North Basketball League βράβευσε τον Δημήτρη Μωραΐτη για την ανάδειξή του ως καλύτερος αμυντικός της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης και τον Κρις Σμιθ ως πολυτιμότερο παίκτη για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Τις πλακέτες στον αρχηγό του Ηρακλή και τον Αμερικανό φόργουορντ, παρέδωσε ο Έντγκαρς Ζάντερς.



*Στο ημίχρονο της αναμέτρησης η ΚΑΕ Ηρακλής τίμησε την ποδοσφαιρική ομάδα για την επιστροφή της στη Super League. Ο πρόεδρος του «Γηραιού», Τάσος Δίγκας, απένειμε τιμητική πλακέτα στον τιμ μάνατζερ της ποδοσφαιρικής ομάδας, Στέλιο Μαραγκό, ενώ ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Παύλος Τσακίρης παρέδωσε στον Κριστιάν Κούστα μια υπογεγραμμένη φανέλα από τους παίκτες της μπασκετικής ομάδας και μια μπάλα μπάσκετ.

Διαιτητές: Πετρόφ (Βουλγαρία), Σαμπάνι (Κόσοβο), Κράουντινς (Λετονία)



Οι συνθέσεις των ομάδων:



ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 3, Ντάρκο-Κέλι 5 (1), Τσιακμάς 7 (1), Γουέρ 13, Έντλερ-Ντέιβις 18 (3), Στρονγκ 11 (1), Σμιθ 5, Μωραΐτης 3 (1), Καμπουρίδης 4, Χρηστίδης 5, Σίλας 2, Γιαννίκος.



ΤΑΛΤΕΚ/ΑΛΕΞΕΛΑ (Άλαρ Βάρακ): Ποστ 8 (1), Γιούρκαταμ 13, Μετσάλου 6, Πέκα 12, Σούροργκ 6 (2), Βαλμπ, Σατ, Κίτσινγκ 8 (1), Σούνελικ, Νιτς 10.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ