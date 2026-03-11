Αποθέωση Μπαρτζώκα μετά το διπλό στο Παρίσι: «Ευγνώμων για το ρόστερ και τους φιλάθλους μας»

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στην άμυνα του τέταρτου δεκαλέπτου και στο εξουθενωτικό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας





Η συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ξεχωριστές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Παρίσι μετά τη σαρωτική εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί για την Euroleague, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να αποθεώνουν τον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά το τελευταίο σφύριγμα. Οι οπαδοί της ομάδας φώναζαν ρυθμικά συνθήματα για τον προπονητή και χειροκροτούσαν τους παίκτες, με τον Έλληνα τεχνικό να κατευθύνεται προς την εξέδρα και να ανταποδίδει την αποθέωση. Λίγο αργότερα, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του και για τη στήριξη των φιλάθλων.Μετά το τέλος του αγώνα στο Παρίσι, ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, επισημαίνοντας ότι η άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.«Το τέταρτο δεκάλεπτο μου άρεσε περισσότερο. Είχαμε καλύτερες άμυνες. Η Παρί είναι εκπληκτική ομάδα στην ταχύτητα που παίζει. Βάλαμε 13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε το ταλέντο να εκτελέσουμε γρήγορα. Έπρεπε να επιβραδύνουμε αυτό το ρυθμό στη συνέχεια και να αποφύγουμε κάποια λάθη. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες και τους φιλάθλους που μας ακολούθησαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε επίσης στο απαιτητικό πρόγραμμα της ομάδας στην Ευρωλίγκα, επισημαίνοντας ότι ακολουθούν ακόμη δύσκολες αναμετρήσεις.«Πρέπει να παίξουμε τώρα στην έδρα της Μονακό, μετά έχουμε άλλα δύο παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, αλλά έχουμε τους παίκτες, παρά το εξουθενωτικό πρόγραμμα. Δεν είχαμε τον Γουόκαπ, αλλά καταφέραμε να κερδίσουμε και τον Παναθηναϊκό και εδώ. Είμαι ευγνώμων για το ρόστερ που έχουμε», πρόσθεσε.Μετά το τελευταίο σφύριγμα και τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη, οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά σύνθημα για τον προπονητή της ομάδας, δείχνοντας την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του, ενώ παράλληλα αποθέωσαν και τους παίκτες! Συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα έδωσαν και οι ιδιοκτήτες της ερυθρόλευκης ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.Στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της νίκης λόγω των 101ων γενεθλίων της ομάδας. Παράλληλα τόνισε πως οι ερυθρόλευκοι δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία τους και συνεχίζουν χωρίς μεγάλα λόγια και αλαζονεία, σε μία στιγμή που όλα τα όπλα του μεγάλου ρόστερ των Πειραιωτών βρίσκονται διαθέσιμα.“Είναι μία ιδιαίτερη μέρα για τον Ολυμπιακό. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μας. 101 χρόνια ιστορίας, μεγαλείου και τίτλων. Είναι προνόμιο να εκπροσωπούμε τον Ολυμπιακό αυτήν την περίοδο. Είμαι χαρούμενος με τους οπαδούς μας που βρέθηκαν εδώ, από όλη την Ευρώπη για να μας στηρίξουν. Είχαμε εξαιρετική υποστήριξη από τους οπαδούς μας.Η νίκη είναι επίσης αφιερωμένη σε εκείνους, αλλά και στον φίλο της ομάδας από την Ολλανδία που έφυγε από τη ζωή. Ήταν σχεδιασμένο να ταξιδέψει για να δει αυτήν την αναμέτρηση, όμως δύο ημέρες πριν έφυγε από τη ζωή, οπότε η νίκη είναι αφιερωμένη και σε αυτόν και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Τώρα σχετικά με το παιχνίδι, ήταν σίγουρα ένα εξαιρετικό θέαμα για τους οπαδούς. Ιδιαίτερα το πρώτο μέρος με αυτόν τον τρελό ρυθμό που πήγαινε πάνω κάτω. Αυτό το παιχνίδι υψηλού ρυθμού που δημιουργεί η Παρί. Εκτελούσε πολύ γρήγορα στην επίθεση, σούταρε με ταχύτητα. Παράλληλα σκοράραμε και εμείς 63 πόντους στο πρώτο μέρος. Μου είπαν πως πετύχαμε και ρεκόρ περισσότερων τριπόντων σε πρώτο μέρος με τα 13 εύστοχα που είχαμε.



Όμως για εμένα το δεύτερο μέρος ήταν πιο ενδιαφέρον για εμάς γιατί ρίξαμε τον ρυθμό και η άμυνα μας δέχθηκε 32 πόντους αντί για τους 55 που δεχθήκαμε στο πρώτο μισό. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, πολύ σημαντική νίκη και συνεχίζουμε“.



Για το τι δούλεψε πολύ καλά για τον Ολυμπιακό απέναντι στον ρυθμό της Παρί: “Η Παρί θέλει να καθιερώσει αυτό το είδος ρυθμού στην επίθεση. Αν όμως μεταφέρεις την μπάλα πάρα πολύ γρήγορα, αν θυμάστε είχαμε πολλά ελεύθερα σουτ στο πρώτο μέρος. Ο Βεζένκοβ ήταν εκτός, όμως έχουμε πολλούς καλούς σουτέρ στην ομάδα. Ο Άλεκ Πίτερς, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Εβάν Φουρνιέ και άλλους καλούς σουτέρ, όπως ο Κόρι Τζόσεφ.



Όλοι μπορούν να σουτάρουν καλά. Οπότε απλώς έπρεπε να παίξουμε έξυπνα και να ελευθερώσουμε την μπάλα από την πίεση. Μετά από μία δύο πάσες είχαμε ελεύθερο σουτ“.



Για τη διαχείριση του δεύτερου μέρους: “Παρ’ όλο που κάναμε 10 λάθη και κάποια από αυτά ήταν κάπως φθηνά. Ακουμπήσαμε τη γραμμή δύο φορές και έπρεπε να ελέγξουμε τον ρυθμό. Ελέγχοντας τον ρυθμό δεν θα ήμασταν υποχρεωμένοι να τρέχουμε.



Είπαμε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, πως οκ, είμαστε πάνω με οκτώ πόντους, όμως παίζαμε το είδος του παιχνιδιού που θέλει και γνωρίζει η Παρί. Είπαμε να μην πέφτουμε στην παγίδα και να παίζουμε στον ρυθμό που θέλουν. Να εκτελούμε στην επίθεση μετά από 3-4 πάσες. Έτσι το παιχνίδι θα ερχόταν σε εμάς“.



Για το ποιοι είναι οι σημαντικότεροι τίτλοι με αφορμή τα γενέθλια της ομάδας: “Είναι η EuroLeague που κατακτήσαμε μαζί το 2013, το εγχώριο πρωτάθλημα που κερδίσαμε πέρυσι στα 100 χρόνια της ομάδας και ήταν πολύ σημαντικό να το κερδίσουμε.



Για εμένα όμως το πιο σημαντικό είναι πως όπου ταξιδεύουμε, νιώθουμε την αγάπη και το πάθος των οπαδών μας. Παντού στην Ευρώπη, κυρίως οι Έλληνες μετανάστες, που δεν μένουν στη χώρα και δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να δουν την ομάδα. Νιώθω την αγάπη και την αφοσίωσή τους και είμαι πραγματικά ευγνώμων. Για εμένα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό“.



Για τη δυναμική της ομάδας που βρίσκεται στη δεύτερη θέση: “Όπως ξέρει ο καθένας που παρακολουθεί μπάσκετ, καταφέραμε να βρεθούμε σε τέσσερα Final Four στη σειρά. Δεν είμασταν τυχεροί στο Κάουνας και χάσαμε τον τίτλο με ένα buzzer-beater. Όμως ακόμα υπάρχουμε και είναι σημαντικό για εμάς να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να πετύχουμε όσο περισσότερους τίτλους μπορούμε.



Ελπίζουμε να είμαστε πιο τυχεροί φέτος, όμως τίποτα δεν αλλάζει στη φιλοσοφία μας. Ένα παιχνίδι τη φορά, όχι μεγάλα λόγια, όχι αλαζονεία, δεν κάνουμε τίποτα από αυτά. Σεβόμαστε τους αντιπάλους μας κάθε φορά. Σεβόμαστε τους ανθρώπους που έρχονται να μας δουν και κάθε φορά κάνουμε το καλύτερό μας.



Κάποιες φορές κάνουμε λάθη. Κάποιες φορές χάνουμε, όμως φαίνεται πως τώρα έχουμε όλα τα όπλα αυτού του μεγάλου ρόστερ, που η διοίκηση μας έδωσε την ευκαιρία να προπονούμε και απλά χρειάζεται να κάνουμε καλή δουλειά και να έχουμε ασφαλώς υγεία και λίγη τύχη γιατί κάποιες φορές μετράει πραγματικά.



Για τον Φουρνιέ που έχει επιστρέψει για τα καλά: “Είναι ένα προνόμιο να προπονείς τον Εβάν, εντός και εκτός παρκέ. Ενώνει τα πάντα. Είναι στενός φίλος με όλους τους συμπαίκτες του. Από τους υπόλοιπους σταρ της ομάδας, μέχρι τα νεότερα παιδιά. Οπότε είναι ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς κάποιος μπορεί να είναι ηγέτης“.



Για τις φωνές μεταξύ τους στο Κάουνας: “Λέτε για το Κάουνας; Όποτε νιώθω άνετα και οικεία με κάποιον, νιώθω πως μπορώ να του πω ότι θέλω και εκείνος να μου πει ότι θέλει. Αυτό το έχουμε χτίσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και αγάπης όπως είπε και ο Εβάν. Κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει μία έκρηξη, απλώς επειδή και οι δύο είμαστε πολύ φιλόδοξοι“.



Για την κατάσταση της Μονακό: “Δεν είναι δουλειά μου να κάνω κρητική σε μία άλλη ομάδα. θα ήθελα να διαχειρίζομαι τη δική μου ομάδα. Βεβαίως δεν είναι καλό για τόσο καλούς παίκτες και προπονητές να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όμως πιστέψτε με δεν πιστεύω πως θα πάμε να παίξουμε ένα εύκολο παιχνίδι. Οι παίκτες έχουν περηφάνεια και μεγάλες δυνατότητες. Δεν πιστεύω πως θα είναι εύκολο για εμάς“.



Για τον Τάισον Γουόρντ στη συναισθηματική επιστροφή του στο Παρίσι που όμως δεν τον επηρέασε: “Τον είδα μετά την τελετή που έλαβε το δαχτυλίδι. Ήταν συγκινημένος. Αυτό μου αρέσει σε εκείνον. Η γλώσσα του σώματός του είναι από τα πρώτα πράγματα που είδαμε πέρυσι σε εκείνον. Έχει πάντα τη σωστή νοοτροπία. Το σωστό ύφος. Είναι βοηθητικός προς όλους. Βεβαίως είναι και πολύ αθλητικός, πολύ γρήγορος. Είναι πολυμήχανος. Μπορεί να παίξει στο 3, στο 4. Κάποιες φορές που λείπει ένας πόιντ γκαρντ μπορεί να παίξει και εκεί. Είναι πολύ καλό για έναν προπονητή να έχει παίκτες πουν καλύπτουν οποιοδήποτε κενό μπορεί να υπάρξει“.