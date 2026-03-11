Euroleague: Ο Ολυμπιακός «έλαμψε» στην Πόλη του Φωτός, 104-87 την Παρί και στη 2η θέση, δείτε βιντεο

Κλείσιμο

Δεύτερη διαδοχική νίκη χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ και 20ή στο σύνολο (20-10 με αγώνα λιγότερο), μετά από αυτήν επί του Παναθηναϊκού, πέτυχε στη Euroleague ο Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά, όχι μέσα στο ΣΕΦ, αλλά στο Παρίσι και την “ Adidas Arena”, με 104-87, επί της Παρί, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 34ης αγωνιστικής που θα συνεχιστεί στις 26 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί μία ημέρα αργότερα. Αυτήν την εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η 31η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό (12/3, 20:00) και αντίστοιχα τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στο «T-Center» την Ζάλγκιρις Κάουνας (12/3, 22:00)Ο Ντόρσεϊ (24π. με 4/6 τρίποντα), ο Πίτερς (18π. με 4/7 τρίποντα), ο Φουρνιέ (17π. με 3/5 τρίποντα) και... τ’ άλλα παιδιά έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί 3-0 των Παριζιάνων, που είχαν νικήσει κατά σειρά εκτός έδρας τις Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Μπασκόνια. Από 10 πόντους και 4 ριμπάουντ είχαν οι Χολ και Τζόσεφ, ενώ 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Νίκολα Μιλουτίνοφ σε 18:06΄΄ στο παρκέ. Ο Μόντε Μόρις ήταν στη δωδεκάδα, αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.«Κλειδί» της άνετης επικράτησης των «ερυθρόλευκων» πέρα από την ευστοχία πίσω από τα 6.75 (με 8 εύστοχα στην 1η περίοδο, 13 στη 2η και 16 στην 3η και 17/30 στο τέλος της 4ης) ήταν τα 41 ριμπάουντ έναντι των 27 των γηπεδούχων. Και δη τα αμυντικά με 30 έναντι 19 της γαλλικής ομάδας.Από την Παρί που υποχώρησε στο 11-19 επίσης με αγώνα λιγότερο διψήφιοι ήταν οι Ρόμπινσον (18π.), Ρόντεν (14π.), Ιφί (15π.), Χόουμζ (11π.).Ο Τάισον Ουόρντ, στην πρώτη επιστροφή του ως αντίπαλος της πρώην ομάδας του, παρέλαβε το δακτυλίδι του περσινού πρωταθλήματος με την Παρί, με τον Αμερικανό να συγκινείται κατά την αποθέωσή του από τον κόσμο των Παριζιάνων.Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού η Μονακό την ερχόμενη Πέμπτη (12/3) για την 31η αγωνιστική. Οι Μονεγάσκοι δεν θα έχουν όρθιο στον πάγκο τους τον Βασίλη Σπανούλη.Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104ΠΑΡΙ (Φραντσέσκο Ταμπελίνι): Ιφί 15 (2), Καβαλιέρ 4, Ρόμπινσον 18 (2), Ερέρα 6 (1), Ρόντεν 14 (4), Στίβενς 6 (1), Ντοκοσί 4, Φαγιέ 2, Μόργκαν 3 (1), Ουατάρα 2, Χόμζ 11 (3), Ουίλις 2ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (2), Ουόρντ 5 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 24 (4), Πίτερς 18 (4), Μιλουτίνοφ 9, Τζόσεφ 10 (2), Χολ 10, ΜακΚίσικ 3 (1), Τζόουνς 2, Φουρνιέ 17 (3)Η 34η αγωνιστική