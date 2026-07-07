Έφτασε Ελλάδα και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Μπράνκου Μπάντιο
SPORTS
Μπρανκού Μπαντιό Παναθηναικός

Έφτασε Ελλάδα και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Μπράνκου Μπάντιο

Θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ παράλληλα η «πράσινη» ΚΑΕ έχει αναλάβει και τη ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίου

Έφτασε Ελλάδα και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Μπράνκου Μπάντιο
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Ο Παναθηναϊκός περίμενε να υποδεχθεί το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, Μπρανκού Μπαντιό, το μεσημέρι της Τρίτης (07/07).

Ο διεθνής Σενεγαλέζος που ήταν εντυπωσιακός σε πολλά ματς της Βαλένθια τη σεζόν που πέρασε, έφτασε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Ο Μπάντιο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ παράλληλα η «πράσινη» ΚΑΕ έχει αναλάβει και τη ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίου.

Ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της χώρας του με 100-59 επί της Μαδαγασκάρης στο παιχνίδι για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου του 2027, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 24:30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.
Έφτασε Ελλάδα και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Μπράνκου Μπάντιο
Έφτασε Ελλάδα και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Μπράνκου Μπάντιο
Έφτασε Ελλάδα και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Μπράνκου Μπάντιο
Έφτασε Ελλάδα και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Μπράνκου Μπάντιο
3 ΣΧΟΛΙΑ

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