Τζόκοβιτς: Ο Τσιτσιπάς μου έστειλε μήνυμα και μου ζήτησε να παίξουμε μαζί στο διπλό πριν αποσυρθώ, βίντεο
Ο Σέρβος αποκάλυψε ακόμα ότι ο Έλληνας του είχε πει πως θα δηλώσει τη συμμετοχή τους στο διπλό αλλά το ξέχασε και χρειάστηκε να τους δοθεί wild card
Μια απολαυστική συνέντευξη on-court έκαναν Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς, μετά τη νίκη του επί των Μαρσέλο Αρεβάλο και Μάτε Πάβιτς στο Indian Wells.
Πρώτος μίλησε ο Νόλε, που ρωτήθηκε για το ποιανού ιδέα ήταν να σχηματιστεί αυτό το δίδυμο.
«Μου έστειλε μήνυμα και μου ζήτησε να παίξουμε διπλό στο Indian Wells. Εγώ ήμουν ακόμα στην Αυστραλία και δεν ήξερα αν θα ερχόμουν γενικά, οπότε απάντησα ότι αν παίξω στο Indian Wells θα είναι χαρά μου να το κάνουμε.
Μου είπε ότι θέλει να παίξει μαζί μου τουλάχιστον μια φορά πριν αποσυρθώ.
Δεν ξέρω γιατί σκέφτεται έτσι, ίσως φταίει το λουκ μου, τον συγχωρώ πάντως!», είπε ο Τζόκοβιτς, με πολλά γέλια από το κοινό να ακούγονται.
Στη συνέχεια «έδωσε» τον Τσιτσιπά, μιλώντας για το μπέρδεμα που είχαν και παραλίγο να τους αφήσει εκτός ταμπλό: «Όταν αποφάσισα να έρθω του έστειλα μήνυμα και του είπα να μας δηλώσει συμμετοχή.
Μου είπε: 'μην ανησυχέις, θα το τακτοποιήσω εγώ.' Έφτασα εδώ και τίποτα δεν είχε τακτοποιηθεί! Είμαστε ευγνώμωνες που τελικά το Indian Wells μας έδωσε wild card».
Ο Σέρβος ξεκαθάρισε πάντως πως έφταιγε η άγνοια και των δύο για τους κανονισμούς του διπλού, αφού πιθανότατα ενημέρωσε τον Τσιτσιπά αφού είχε λήξει η περίοδος δηλώσεων.
Στις δικές του δηλώσεις, ο Τσιτσιπάς πρότεινε στον κόσμο να τους βοηθήσει να βρουν ένα όνομα για το δίδυμό τους. Ο Τζόκοβιτς πρότεινε δύο: "Tsitsole" και "Tsitsic" με τον κόσμο να αντιδρά γελώντας και στα δύο.
«Αφήνουμε εσάς παιδιά να αποφασίσετε», είπε ο Τσιτσιπάς απευθυνόμενος στον κόσμο.
Οι... "Tsitsole" ή "Tsitsic" λοιπόν, θα επιστρέψουν στο court απόψε, γύρω στα μεσάνυκτα ώρα Ελλάδας, για να αντιμετωπίσουν τους Άρθουρ Ρίντερκνεχ και Βαλεντίν Βαχέρο.
