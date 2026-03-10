Τζόκοβιτς: Ο Τσιτσιπάς μου έστειλε μήνυμα και μου ζήτησε να παίξουμε μαζί στο διπλό πριν αποσυρθώ, βίντεο

Ο Σέρβος αποκάλυψε ακόμα ότι ο Έλληνας του είχε πει πως θα δηλώσει τη συμμετοχή τους στο διπλό αλλά το ξέχασε και χρειάστηκε να τους δοθεί wild card