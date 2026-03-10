Πρεμιέρα με άνετη νίκη και αποθέωση από το κοινό για Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς στο Indian Wells, δείτε βίντεο
Εύκολα ξεπέρασαν το εμπόδιο των κατόχων του τίτλου Αρέβαλο-Πάβιτς με 2-0 σετ (6-3, 6-2), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους «16» του διπλού
Με μια πολύ επιβλητική εμφάνιση ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκαμψαν την αντίσταση των κατόχων του τίτλου Αρέβαλο-Πάβιτς με 2-0 σετ (6-3, 6-2), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους «16» του διπλού στο Indian Wells.
Νόλε και Στέφανος έκαναν περίπατο, έχοντας πολύ εντυπωσιακά ποσοστά από τη γραμμή του σερβίς, αλλά και κάνοντας παράλληλα σπουδαίο ματς στις επιστροφές και χρειάστηκαν μόλις 53 λεπτά για να αποκλείσουν μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου (Νο.3 του ταμπλό). Συγκεκριμένα, είχαν 25/28 κερδισμένους πόντους στα πρώτα σερβίς, 11/14 στα δεύτερα, 4/4 σβησμένα μπρέικ πόιντ, ενώ σημείωσαν και τρία μπρέικ.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, οι χαμογελαστοί Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς αποθεώθηκαν από τον κόσμο που φάνηκε να «αγκαλιάζει» αυτό το νέο δίδυμο.
Οι δυο τους τώρα θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο γύρο (περίπου τα μεσάνυχτα) τα ξαδέρφια του tour, τον Άρθουρ Ριντερκνές και τον Βαλεντέν Βασερό, που απέκλεισαν στον πρώτο γύρο τους Ντανίλ Μεντβέντεφ και Λέρνερ Τιέν με 7-5, 6-3.
Ο Νόλε συνεχίζει, πάντως, και στο μονό της διοργάνωσης και θα παίξει στη φάση των «16» με τον περσινό νικητή Τζακ Ντρέιπερ.
Novak & Stef get the W ✅#TennisParadise pic.twitter.com/nxc0cE5IdW— Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2026
