Πρεμιέρα με άνετη νίκη και αποθέωση από το κοινό για Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς στο Indian Wells, δείτε βίντεο
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Στέφανος Τσιτσιπάς Indian Wells

Πρεμιέρα με άνετη νίκη και αποθέωση από το κοινό για Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς στο Indian Wells, δείτε βίντεο

Εύκολα ξεπέρασαν το εμπόδιο των κατόχων του τίτλου Αρέβαλο-Πάβιτς με 2-0 σετ (6-3, 6-2), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους «16» του διπλού

Πρεμιέρα με άνετη νίκη και αποθέωση από το κοινό για Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς στο Indian Wells, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με μια πολύ επιβλητική εμφάνιση ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκαμψαν την αντίσταση των κατόχων του τίτλου Αρέβαλο-Πάβιτς με 2-0 σετ (6-3, 6-2), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους «16» του διπλού στο Indian Wells.

Νόλε και Στέφανος έκαναν περίπατο, έχοντας πολύ εντυπωσιακά ποσοστά από τη γραμμή του σερβίς, αλλά και κάνοντας παράλληλα σπουδαίο ματς στις επιστροφές και χρειάστηκαν μόλις 53 λεπτά για να αποκλείσουν μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου (Νο.3 του ταμπλό). Συγκεκριμένα, είχαν 25/28 κερδισμένους πόντους στα πρώτα σερβίς, 11/14 στα δεύτερα, 4/4 σβησμένα μπρέικ πόιντ, ενώ σημείωσαν και τρία μπρέικ.


Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, οι χαμογελαστοί Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς αποθεώθηκαν από τον κόσμο που φάνηκε να «αγκαλιάζει» αυτό το νέο δίδυμο.
Novak Djokovic and Stefanos Tsitsipas Team Up For Indian Wells Doubles!


Οι δυο τους τώρα θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο γύρο (περίπου τα μεσάνυχτα) τα ξαδέρφια του tour, τον Άρθουρ Ριντερκνές και τον Βαλεντέν Βασερό, που απέκλεισαν στον πρώτο γύρο τους Ντανίλ Μεντβέντεφ και Λέρνερ Τιέν με 7-5, 6-3.

Κλείσιμο
Ο Νόλε συνεχίζει, πάντως, και στο μονό της διοργάνωσης και θα παίξει στη φάση των «16» με τον περσινό νικητή Τζακ Ντρέιπερ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης