Basket League: Ο ΕΣΑΚΕ θέλει 14 ομάδες την περίοδο 2026-27
Τι αποφασίστηκε για την wild card
Στόχος του ΕΣΑΚΕ είναι το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League της περιόδου 2026-27 να διεξαχθεί με 14 ομάδες.
Φέτος διεξάγεται με 13 αλλά αυτό που αποφάσισε η ΓΣ του ΕΣΑΚΕ είναι να αυξηθεί κατά μια οι ομάδες. Όπως προβλέπεται θα πέσει μια ομάδα από την Basket League και θ' ανέβουν δύο από την Elite League.
Εάν οι δύο πρώτες της Elite League που θα κερδίσουν την άνοδο θα δοθεί wild card ακόμα και στην ομάδα που θα έχει υποβιβαστεί.
Οι σύλλογοι θα αιτηθούν wild card και η αξιολόγηση θα γίνει από πενταμελής επιτροπή. Το μεγάλο «αγκάθι» για τις ομάδες της Elite League είναι το γήπεδο καθώς δεν έχουν όλες έδρες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Stoiximan Basket League.
