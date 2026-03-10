Indian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σβιόντεκ, δείτε βίντεο
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Indian Wells

Indian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σβιόντεκ, δείτε βίντεο

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-3, 6-2 από την Πολωνή και δεν κατάφερε να συνεχίσει στο τουρνουά – Παρά το δυναμικό ξεκίνημα, η Σβιόντεκ κυριάρχησε μετά τα πρώτα game

Indian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σβιόντεκ, δείτε βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να πάρει δεύτερη σερί νίκη κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ. Μετά το ματς στο τουρνουά της Ντόχα, η Ελληνίδα ηττήθηκε στη τρίτη φάση του Indian Wells με 6-3, 6-2 από την Πολωνή και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.

Ανέτρεψε το γρήγορο break της Σάκκαρη και πήρε προβάδισμα η Σβιόντεκ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τη Μαρία Σάκκαρη! Η Ελληνίδα τενίστρια στο πρώτο service game της Ίγκα Σβιόντεκ βρήκε τέσσερα break points και εκμεταλλεύτηκε το τελευταίο για να πάρει προβάδισμα στο σετ (1-0). Το break συνοδεύτηκε με hold (2-0) και την Πολωνή να παίρνει το πρώτο game της στο ματς (2-1).

Πολύ γρήγορα η Σβιόντεκ βρήκε την απάντηση στο break της Ελληνίδα και έφερε στα ίσα το σετ (2-2) για να πάρει προβάδισμα στη συνέχεια (3-2). Η Νο.2 του κόσμου διατηρήθηκε μπροστά στο σκορ (4-3) και στο 8ο game βρήκε τις ευκαιρίες για break στο σερβίς της Σάκκαρη, τις οποίες εκμετταλεύτηκε στο μέγιστο για το 5-3.

Στο 9ο game η Πολωνή τενίστρια σέρβιρε για να κλείσει το σετ, κάτι το οποίο έκανε για να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση με 6-3.

Προσωρινή αντίδραση, αλλά στη συνέχεια πολωνικός... μονόλογος

Όπως ξεκίνησε η αναμέτρηση για τη Μαρία Σάκκαρη, έτσι ξεκίνησε το δεύτερο σετ για την Ίγκα Σβιόντεκ. Η Πολωνή τενίστρια έκανε break στο service game της αντιπάλου της, το οποίο σφράγισε στη συνέχεια (2-0). Παρομοίως με τη Νο.2 του κόσμου έπραξε και η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία με hold και break έφερε το σετ στα ίσα (2-2).

Βέβαια, η 30χρονη δεν κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς της στο αμέσως επόμενο game για να πάρει το προβάδισμα, καθώς δέχθηκε ακόμη ένα break από τη Σβιόντεκ (3-2). Από εκεί και πέρα το μομέντουμ ήταν με το μέρος της Πολωνής τενίστριας.

Η ίδια έκανε το hold για το 4-2 και στην πρώτη ευκαιρία που βρήκε στο 7ο game... έσπασε το σερβίς της Σάκκαρη (5-2). Στο 8ο game σέρβιρε για να πάρει το ματς και χωρίς να κάνει λάθος έκανε το 6-2 και πανηγύρισε τη νίκη της.

Maria Sakkari vs. Iga Swiatek | 2026 Indian Wells Round 3 | WTA Match Highlights
Κλείσιμο



Πηγή:www.gazzetta.gr
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης