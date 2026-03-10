Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Indian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σβιόντεκ, δείτε βίντεο
Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-3, 6-2 από την Πολωνή και δεν κατάφερε να συνεχίσει στο τουρνουά – Παρά το δυναμικό ξεκίνημα, η Σβιόντεκ κυριάρχησε μετά τα πρώτα game
Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να πάρει δεύτερη σερί νίκη κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ. Μετά το ματς στο τουρνουά της Ντόχα, η Ελληνίδα ηττήθηκε στη τρίτη φάση του Indian Wells με 6-3, 6-2 από την Πολωνή και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.
Πολύ γρήγορα η Σβιόντεκ βρήκε την απάντηση στο break της Ελληνίδα και έφερε στα ίσα το σετ (2-2) για να πάρει προβάδισμα στη συνέχεια (3-2). Η Νο.2 του κόσμου διατηρήθηκε μπροστά στο σκορ (4-3) και στο 8ο game βρήκε τις ευκαιρίες για break στο σερβίς της Σάκκαρη, τις οποίες εκμετταλεύτηκε στο μέγιστο για το 5-3.
Στο 9ο game η Πολωνή τενίστρια σέρβιρε για να κλείσει το σετ, κάτι το οποίο έκανε για να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση με 6-3.
Βέβαια, η 30χρονη δεν κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς της στο αμέσως επόμενο game για να πάρει το προβάδισμα, καθώς δέχθηκε ακόμη ένα break από τη Σβιόντεκ (3-2). Από εκεί και πέρα το μομέντουμ ήταν με το μέρος της Πολωνής τενίστριας.
Η ίδια έκανε το hold για το 4-2 και στην πρώτη ευκαιρία που βρήκε στο 7ο game... έσπασε το σερβίς της Σάκκαρη (5-2). Στο 8ο game σέρβιρε για να πάρει το ματς και χωρίς να κάνει λάθος έκανε το 6-2 και πανηγύρισε τη νίκη της.
Πηγή:www.gazzetta.gr
