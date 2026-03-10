Indian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σβιόντεκ, δείτε βίντεο

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-3, 6-2 από την Πολωνή και δεν κατάφερε να συνεχίσει στο τουρνουά – Παρά το δυναμικό ξεκίνημα, η Σβιόντεκ κυριάρχησε μετά τα πρώτα game