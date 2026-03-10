Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Serie A: Νίκη-θρίλερ για τη Λάτσιο στις καθυστερήσεις, 2-1 τη Σασουόλο, δείτε τα γκολ
Ο Μάρουσιτς «χτύπησε» στο 90+3 και χάρισε στους «λατσιάλι» το πρώτο τρίποντο μετά από έναν μήνα
Σε μία περίοδο που τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Μαουρίτσιο Σάρι στον πάγκο της Λάτσιο... φουντώνουν όλο και περισσότερο, η ομάδα της Ρώμης πήρε νίκη-θρίλερ στις καθυστερήσεις με 2-1 επί της Σασουόλο, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 28ης αγωνιστικής της Serie A.
Οι «λατσιάλι» κατάφεραν να επιστρέψουν στα «τρίποντα» μετά από ένα μήνα, καθώς προέρχονταν από τέσσερα ματς χωρίς νίκη (2 ήττες, 2 ισοπαλίες). Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε το γκολ του 33χρονου Μαυροβούνιου αμυντικού, Άνταμ Μάρουσιτς, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Η Λάτσιο προηγήθηκε με γκολ... από τ' αποδυτήρια του Μαλντίνι, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση με τον Λοριάν.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Νάπολι-Τορίνο 2-1 (7' Άλισον Σάντος, 68' Έλμας - 87' Κασαντέι)
Κάλιαρι-Κόμο 1-2 (56' Εσπόζιτο-14' Μπατούρινα, 76' Ντα Κούνια)
Αταλάντα-Ουντινέζε 2-2 (75',79' Σκαμάκα - 40' Κρίστενσεν, 55' Ντέιβις)
Γιουβέντους-Πίζα 4-0 (54' Καμπιάσο, 65' Τιράμ, 75' Γιλντίζ, 90'+3 Μπογκά)
Λέτσε-Κρεμονέζε 2-1 (22' Πιερότι, 38' πεν. Στούλιτς-47' Μπονατσόλι)
Μπολόνια-Βερόνα 1-2 (49' Ρόου-53' Φρέσε, 57' Μπόουϊ)
Φιορεντίνα-Πάρμα 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)
Ίντερ 67
Μίλαν 60
Νάπολι 56
Ρόμα 51
Κόμο 51
Γιουβέντους 50
Αταλάντα 46
Μπολόνια 39
Σασουόλο 38
Λάτσιο 37
Ουντινέζε 36
Πάρμα 34
Τζένοα 30
Κάλιαρι 30
Τορίνο 30
Λέτσε 27
Φιορεντίνα 25
Κρεμονέζε 24
Βερόνα 18
Πίζα 15
